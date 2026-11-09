சாஃப் சாம்பியன்ஷிப்: மாலத்தீவு போட்டிக்கு முன்பாக இந்திய அணியில் 6 புதிய வீரர்கள் இணைப்பு!
வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவில் நடைபெற்று வரும் சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில், மாலத்தீவுக்கு எதிரான கடைசி குரூப் 'பி' போட்டிக்கு முன்பாக இந்திய அணியில் 6 புதிய வீரர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். தலைமைப் பயிற்சியாளர் நௌஷாத் மூசா தலைமையில் இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் 3-2 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றாலும், அணியில் இருந்த முக்கிய வீரர்கள் சிலர் மூத்த இந்திய அணி முகாமிற்குச் சென்றதாலும், மும்பை சிட்டி எஃப்.சி ஒப்பந்த அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டதாலும் அணியில் மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டன.
இதனையடுத்து, சென்னை எஃப்.சியைச் சேர்ந்த இர்பான் எட்வர்ட்ஸ் மற்றும் பிரைசன் ஃபெர்னாண்டஸ் ஆகிய முன்னணி வீரர்கள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், ஈஸ்ட் பெங்கால் அணியைச் சேர்ந்த பி.வி. விஷ்ணு, சந்தீப் மண்டி மற்றும் நார்த்ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணியைச் சேர்ந்த அப்துல் ரபீஹ், மேகார்டன் லூயிஸ் நிக்சன் ஆகியோரும் அணியில் இணைந்துள்ளனர்.
மாலத்தீவுக்கு எதிரான போட்டியில் டிராவை எட்டினாலே இந்திய அணி அரைஇறுதிக்குத் தகுதி பெற்றுவிடும் என்ற சூழலில், புதிய வீரர்களின் வருகை அணியின் தாக்குதல் மற்றும் தடுப்பாட்டத்தை வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.