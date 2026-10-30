சாஃப் சாம்பியன்ஷிப் கால்பந்து போட்டி.. பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய சீனியர் வீரர்கள் விளையாடதது ஏன்?
தெற்காசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு நடத்தும் 2026 சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் தொடக்க ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியனான இந்தியா, பாகிஸ்தானை நவம்பர் 5 அன்று டாக்காவில் எதிர்கொள்கிறது. இருப்பினும், சர்வதேச ஃபிஃபா நாட்காட்டி காலக்கெடுவுக்கு முன்பாக இத்தொடர் தொடங்குவதாலும், இந்தியன் சூப்பர் லீக் தொடர் போட்டிகள் நடைபெறுவதாலும், முன்னணி கிளப் அணிகள் தங்களது முதன்மை வீரர்களை விடுவிக்க மறுத்துள்ளன.
இதன் காரணமாக, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் இந்தியா தனது முழுமையான முதன்மை அணியுடன் விளையாட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 9 அன்று ஃபிஃபா சர்வதேச காலக்கெடு தொடங்குவதால், மாலத்தீவுக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் மட்டுமே முன்னணி இந்திய வீரர்கள் அணியில் இணைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனவே, தலைமைப் பயிற்சியாளர் நௌஷாத் மூசா வழிகாட்டுதலில், இந்திய 23 வயதுக்குட்பட்ட இளம் வீரர்கள் மற்றும் மாற்று வீரர்களைக் கொண்ட அணியே பாகிஸ்தான் போட்டியில் களமிறங்கும். மூத்த இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு எதிரான நட்புரீதியிலான போட்டிகளில் பங்கேற்கப் பயணம் செய்யவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 2023-இல் குவைத்தை வீழ்த்தி கோப்பையைக் கைப்பற்றிய இந்தியா, இம்முறையும் பட்டத்தைத் தக்கவைக்கும் முனைப்பில் உள்ளது.