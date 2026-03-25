புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 25 மார்ச் 2026 (16:11 IST)

ரிங்கு சிங்கிற்கு உபியில் அரசு பணி.. நியமன உத்தரவை வழங்கினார் முதல்வர் யோகி..!

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிங்கு சிங், உத்தரப்பிரதேச அரசின் மண்டல விளையாட்டு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் இதற்கான பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார். 
 
2023 ஐபிஎல் தொடரில் கடைசி ஓவரில் ஐந்து சிக்ஸர்களை விளாசி புகழ்பெற்ற ரிங்கு சிங், ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய அணியிலும் இடம்பெற்றிருந்தார். சர்வதேச அளவில் பதக்கம் வென்ற வீரர்களுக்கு அரசு பணிகளில் முன்னுரிமை அளிக்கும் திட்டத்தின் கீழ் இந்த அங்கீகாரம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
தற்போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் முகாமில் இருக்கும் ரிங்கு சிங், ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான அந்த அணியின் துணை கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
அஜிங்க்யா ரஹானேவின் தலைமையின் கீழ் அவர் செயல்படவுள்ளார். சமீபத்திய டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் எதிர்பார்த்த அளவு விளையாடாதது மற்றும் தனது தந்தையின் மறைவு என தனிப்பட்ட முறையில் பல சவால்களை சந்தித்த போதிலும், அவரது விடாமுயற்சியை பாராட்டி இந்த கௌரவம் கிடைத்துள்ளது. 
 
விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அரசு பணியில் முன்னுரிமை அளிக்கும் இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக உத்தரப்பிரதேசம் திகழ்வதாக யோகி ஆதித்யநாத் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

ஐபிஎல் 2026 தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஒரு மாபெரும் வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. அமெரிக்க தொழிலதிபர் கல் சோமணி தலைமையிலான கூட்டமைப்பு, இந்த அணியின் 100 சதவீத பங்குகளை சுமார் 15,286 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியுள்ளது.

3 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட முக்கிய வீரர் விலகல்.. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி திட்டம் என்ன?ஐபிஎல் 19-வது சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பே சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி காயங்களால் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் 3 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவருக்கு மாற்றாக, 35 வயதான இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேவிட் பெயின் 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

27 வயதான மாடல் அழகியுடன் 15 வயது ரொனால்டோ மகன் டேட்டிங்? புகைப்படம் வைரல்..!கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ காயத்தால் ஓய்வில் இருக்கும் வேளையில், அவரது 15 வயது மகன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஜூனியர் குறித்த விசித்திரமான வதந்திகள் இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகின்றன.

ஐபிஎல் 2026: கடைசி நேரத்தில் திடீரென புதிய விதிகளை அறிவித்த பிசிசிஐ.. வீரர்கள் அதிருப்தி..!மார்ச் 28-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள 19-வது ஐபிஎல் தொடருக்காக பிசிசிஐ, கடைசி நேரத்தில் திடீரென அதிரடியான புதிய விதிகளை அறிவித்துள்ளது.

மும்பை அணியின் கேப்டனுக்கு ஹர்திக் பாண்டியா தகுதி இல்லை.. சூர்யகுமார் யாதவ்வை போடுங்க: அஸ்வின்மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு பதில் சூர்யகுமார் யாதவை நியமிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.

