திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (09:52 IST)

ரிங்கு சிங்கின் அதிரடி: சூப்பர் ஓவர் டார்கெட் வெறும் 2 ரன்கள் தான்.. த்ரில்லரில் லக்னோவை வீழ்த்தியது கொல்கத்தா

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய விருந்தாக அமைந்தது. இகானா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த பரபரப்பான போட்டியில், ரிங்கு சிங்கின் அபார ஆட்டத்தால் கொல்கத்தா அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் வெற்றி பெற்றது.
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா அணி, லக்னோ வீரர் மோசின் கானின் பந்துவீச்சில் நிலைகுலைந்தது. மோசின் கான் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். ஒருகட்டத்தில் 73 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தவித்த கொல்கத்தா அணியை, ரிங்கு சிங் தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் மீட்டார். 51 பந்துகளில் 83 ரன்கள் குவித்த அவர், கடைசி ஓவரில் நான்கு சிக்சர்களை பறக்கவிட்டு அணியின் ஸ்கோரை 155-ஆக உயர்த்தினார்.
 
தொடர்ந்து விளையாடிய லக்னோ அணியில் ரிஷப் பண்ட் மற்றும் மார்க்ரம் நிதானமாக ஆடினர். கடைசி பந்தில் முகமது ஷமி சிக்சர் அடிக்க, ஆட்டம் சமனில் முடிந்து சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது. 
 
சூப்பர் ஓவரில் சுனில் நரைன் அபாரமாக பந்துவீசி ஒரு ரன் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதில் ரிங்கு சிங் பிடித்த அபாரமான 'ரீபவுண்ட்' கேட்ச் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. பின்னர் எளிதான இலக்கை ரிங்கு சிங் பவுண்டரி அடித்து முடித்து வைத்தார். இந்த தோல்வியின் மூலம் லக்னோ அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.
 
Edited by Siva

எம்.எஸ்.தோனி Fitness ஓகே.. ஆனாலும் அவர் விளையாட விரும்பவில்லை.. சஞ்சு சாம்சன் தான் காரணம்..

எம்.எஸ்.தோனி Fitness ஓகே.. ஆனாலும் அவர் விளையாட விரும்பவில்லை.. சஞ்சு சாம்சன் தான் காரணம்..சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக, முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி தனது தசைப்பிடிப்பு காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்து விளையாட தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், இன்று சென்னையில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள போட்டியில் அவர் களமிறங்குவாரா என்பதில் இன்னும் சந்தேகம் நீடிக்கிறது.

சதம் அடித்து அசத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு காயம்.. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாடுவாரா?

சதம் அடித்து அசத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு காயம்.. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாடுவாரா?ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 36-வது லீக் போட்டியில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக ஃபீல்டிங் செய்தபோது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி காயமடைந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியது அந்த அணிக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 15 வயதே ஆன இந்த இளம் வீரர், தற்போது ஆரஞ்சு கேப்பை தன் வசம் வைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹர்பஜன் சிங்கை இன்ஸ்டாகிராமில் பிளாக் செய்த ஸ்ரீசாந்த்! முடிவுக்கு வராத 'ஸ்லாப்கேட்' சர்ச்சை:

ஹர்பஜன் சிங்கை இன்ஸ்டாகிராமில் பிளாக் செய்த ஸ்ரீசாந்த்! முடிவுக்கு வராத 'ஸ்லாப்கேட்' சர்ச்சை:இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத கசப்பான சம்பவங்களில் ஒன்று 2008-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் போது நடந்த 'ஸ்லாப்கேட்' மோதல். ஹர்பஜன் சிங், ஸ்ரீசாந்தை அறைந்த அந்த சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் அந்த சர்ச்சை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. ஹர்பஜன் சிங் அந்த அறையும் சம்பவத்தை மையமாக வைத்து ஒரு விளம்பரத்தில் நடித்ததே இதற்கு காரணமாகும்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் விராட் கோலி புதிய சாதனை: பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களில் அசைக்க முடியாத சாதனை.!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் விராட் கோலி புதிய சாதனை: பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களில் அசைக்க முடியாத சாதனை.!பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி புதிய மைல்கற்களை எட்டியுள்ளார். 44 பந்துகளில் 81 ரன்கள் குவித்த கோலி, தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் 800 பவுண்டரிகளை அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறை.. மும்பையை வீழ்த்தி சிஎஸ்கே படைத்த 3 சாதனைகள்..!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறை.. மும்பையை வீழ்த்தி சிஎஸ்கே படைத்த 3 சாதனைகள்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான லீக் ஆட்டத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மும்பை இந்தியன்ஸை 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் துவம்சம் செய்து புதிய சரித்திரம் படைத்துள்ளது. மும்பையின் வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், சென்னை அணியின் அதிரடி ஆட்டம் ரசிகர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது.

