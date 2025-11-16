ஞாயிறு, 16 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 16 நவம்பர் 2025 (09:05 IST)

ஜடேஜா விருப்பப்பட்டு தான் எங்கள் அணிக்கு வந்தார்: ராஜஸ்தான் அணி உரிமையாளர்..!

ஜடேஜா விருப்பப்பட்டு தான் எங்கள் அணிக்கு வந்தார்: ராஜஸ்தான் அணி உரிமையாளர்..!
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து ஜடேஜா வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்டார் என்று வதந்திகள் கிளம்பி கொண்டிருக்கும் நிலையில், ஜடேஜா விருப்பப்பட்டுதான் எங்கள் அணிக்கு வந்தார் என்று ராஜஸ்தான் அணி உரிமையாளர் மனோஜ் என்பவர் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
 
"நான்கு வாரங்களுக்கு முன்பே ஜடேஜா என்னை தொடர்புகொண்டு, மீண்டும் தனது முதல் வீட்டிற்கு திரும்ப யோசித்து வருவதாக கூறினார். அவர் கூறிய பின்னர்தான் அனைத்துமே தொடங்கியது," என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
ஜடேஜா தனது ஐ.பி.எல். வாழ்க்கையை ராஜஸ்தான் அணியில் இருந்துதான் தொடங்கினார் என்றும், தற்போது மீண்டும் தனது முந்தைய அணிக்கு வந்துள்ளார் என்றும் மனோஜ் கூறினார். "கடைசியாக 21 வயது இளம் வீரராக அவரை பார்த்தேன். தற்போது ஒரு அனுபவம் உள்ள மூத்த வீரராக அவரை மீண்டும் பார்க்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது," என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
இதன் மூலம் ஜடேஜா விருப்பப்பட்டுதான் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறி இருக்கிறார் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva

சஞ்சு வந்தாச்சு… அப்போ அடுத்த சீசன்தான் ‘one last time’-ஆ… ரசிகர்கள் சோகம்!

சஞ்சு வந்தாச்சு… அப்போ அடுத்த சீசன்தான் ‘one last time’-ஆ… ரசிகர்கள் சோகம்!கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேல் அதிகமாக விவாதிக்கப்பட்ட ஜடேஜா-சாம்சன் டிரேட் ஒருவழியாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. சஞ்சு சாம்சனை பெற்றுக்கொண்டு சென்னை அணி சாம் கரண் மற்றும் ஜடேஜாவை விட்டுக் கொடுத்துள்ளது.

வணக்கம் சஞ்சு… டிரேடிங்கை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த சிஎஸ்கே!

வணக்கம் சஞ்சு… டிரேடிங்கை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த சிஎஸ்கே!கடந்த சில நாட்களாக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகம் விவாதிக்கப்படும் விஷயமாக உள்ளது சஞ்சு சாம்சன் – ஜடேஜா டிரேட் பேச்சுவார்த்தை. ஆனால் ஜடேஜாவை சென்னை அணி ட்ரேட் செய்யக் கூடாது என்பது ரசிகர்களின் விருப்பமாகவும், முன்னால் வீரர்களின் விருப்பமாகவும் உள்ளது. ஏனென்றால் ஜடேஜா சென்னை அணிக்காகப் பல போட்டிகளை வென்று கொடுத்துள்ளார். 2023 ஆம் ஆண்டு அந்த அணி ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லக் காரணமாக அமைந்ததே ஜடேஜாதான். அதனால் தோனி அவரை டிரேட் செய்ய அனுமதிக்க மாட்டார் என பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

32 பந்துகளில் சதம்.. நிறுத்த முடியாத காட்டாற்று வெள்ளமாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

32 பந்துகளில் சதம்.. நிறுத்த முடியாத காட்டாற்று வெள்ளமாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி!இந்திய கிரிக்கெட்டின் இளம் சென்சேஷனல் வீரரான 14 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி அடுத்தடுத்து அதிரடி இன்னிங்ஸ்கள் மூலமாக கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். இந்த சீசன் ஐபிஎல் போட்டியில் குஜராத் அணிக்கு எதிராக அவர் 30 பந்துகளில் அடித்த சாதனை சதம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் முக்கியமான தருணமாக இடம் பிடித்தது.

RCB அணியில் இந்த வீர்ரகள் எல்லாம் விடுவிக்கப்படவுள்ளார்களா?

RCB அணியில் இந்த வீர்ரகள் எல்லாம் விடுவிக்கப்படவுள்ளார்களா?18 ஆண்டுகள் காத்திருந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக் கோப்பையை வென்றது. வழக்கமான அந்த அணியில் தனி வீரர்களுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும். ஆனால் கடந்த சீசனில் ரஜத் படிதார் எனும் இளைஞர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டு, பல மேட்ச் வின்னிங் இளம் வீரர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர். அதுவே வெற்றிக்குக் காரணம் என்று சொல்லலாம்.

சி எஸ் கே அணியில் இருந்து இவர்கள் எல்லாம் கழட்டிவிடப்படுகிறார்களா?... பரவும் தகவல்!

சி எஸ் கே அணியில் இருந்து இவர்கள் எல்லாம் கழட்டிவிடப்படுகிறார்களா?... பரவும் தகவல்!ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறைக் கோப்பைகளை வென்ற அணிகளில் ஒன்றாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி உள்ளது. இதனால் அந்த அணி தமிழ்நாட்டைத் தாண்டியும் பரவலான ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது. மற்ற அணிகளோடு, அவர்களின் சொந்த மைதானத்தில் சிஎஸ்கே விளையாடும்போது கூட மஞ்சள் ஜெர்ஸிக்களால் மைதானம் நிரம்பியிருக்கும்.

