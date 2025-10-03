வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025
வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (16:25 IST)

தோனி சாதனையை சமன் செய்த ஜடேஜா.. அடுத்த இலக்கு சேவாக் தான்..!

இந்திய அணியின் ஜடேஜா, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில், முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியின் சாதனையை சமன் செய்து மற்றொரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
 
அகமதாபாத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளில், ஜடேஜா தனது 78-வது சிக்ஸரை அடித்து இந்த சாதனையை அடைந்தார். தோனி தனது டெஸ்ட் வாழ்வில் 78 சிக்ஸர்கள் அடித்திருந்தார்.
 
இந்த சாதனையை தாண்டி, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பது விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பன்ட் ஆவார். அவர் வீரேந்திர சேவாக்குடன் முதலிடத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறார். ஜடேஜா இன்னும் 12 சிக்ஸர்கள் அடித்தால் சேவாக், ரிஷப் சாதனையை சமன் செய்வார்.
 
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவுக்காக அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியல்:
 
 
ரிஷப் பன்ட் 90
வீரேந்திர சேவாக் 90
ரோகித் சர்மா 88
எம்.எஸ். தோனி 78
ரவீந்திர ஜடேஜா 78
 
ஜடேஜாவின் இந்த சாதனை, இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கிற்கு அவர் அளிக்கும் வலுவான பங்களிப்பை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது.
 


கே.எல்.ராகுல், ஜடேஜா, துருவ் அடித்த சதங்கள்.. 500ஐ நெருங்கியது இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்..!

கே.எல்.ராகுல், ஜடேஜா, துருவ் அடித்த சதங்கள்.. 500ஐ நெருங்கியது இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். ஏற்கனவே தொடக்க ஆட்டக்காரர் கே.எல். ராகுல் சதம் அடித்திருந்த நிலையில், தற்போது துருவ் ஜுரேல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகிய இருவரும் சதம் அடித்து அசத்தியுள்ளனர்.

தோனி சாதனையை சமன் செய்த ஜடேஜா.. அடுத்த இலக்கு சேவாக் தான்..!இந்திய அணியின் ஜடேஜா, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில், முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியின் சாதனையை சமன் செய்து மற்றொரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

கே.எல்.ராகுல் சதத்தை அடுத்து 3 பேட்ஸ்மேன்கள் அடித்த அரைசதங்கள்.. ஜெட் வேகத்தில் உயரும் இந்தியா ஸ்கோர்..!

கே.எல்.ராகுல் சதத்தை அடுத்து 3 பேட்ஸ்மேன்கள் அடித்த அரைசதங்கள்.. ஜெட் வேகத்தில் உயரும் இந்தியா ஸ்கோர்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணியின் கே.எல். ராகுல் சதம் அடித்ததை தொடர்ந்து, மூன்று பேட்ஸ்மேன்கள் அரை சதம் அடித்து அசத்தியுள்ளனர். இதனால் இந்திய அணியின் ஸ்கோர் ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்துள்ளது.

கே.எல்.ராகுல் அபார சதம்.. மே.இ.தீவுகள் பந்துவீச்சாளர்களை அடித்து நொறுக்கும் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்..!

கே.எல்.ராகுல் அபார சதம்.. மே.இ.தீவுகள் பந்துவீச்சாளர்களை அடித்து நொறுக்கும் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையில் நடந்து வரும் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி, மேற்கிந்தியத் தீவு பந்துவீச்சாளர்களை அடித்து நொறுக்கி அபாரமாக ரன்களை குவித்து வருகிறது.

“நீ 15 முறை டக் அவுட் ஆனாலும் வாய்ப்புத் தருவேன்..” கேப்டன் குறித்து அபிஷேக் நெகிழ்ச்சி!

“நீ 15 முறை டக் அவுட் ஆனாலும் வாய்ப்புத் தருவேன்..” கேப்டன் குறித்து அபிஷேக் நெகிழ்ச்சி!இந்திய அணியின் இளம் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரராக கடந்த சில மாதங்களாக உருவாகி வருகிறார் அபிஷேக் ஷர்மா. முதல் பந்தில் இருந்தே முதலே பவுண்டரிகளை அடிக்கும் ஒரு அதிரடி பேட்ஸ்மேனாக உருவாகி வருகிறார் இளம் வீரரான அபிஷேக் ஷர்மா. ஐபில் மூலம் கவனம் ஈர்த்த அபிஷேக் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்து தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார்.

