வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (08:20 IST)

டி20 போட்டியில் 650 விக்கெட்.. ஆப்கன் வீரர் ரஷித்கான் புதிய சாதனை

ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரஷீத் கான், T20 கிரிக்கெட்டில் மாபெரும் மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.  T20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 650 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உலகின் முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
 
இந்த சாதனை, தி ஹன்ட்ரெட் 2025  தொடரின் லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஓவல் இன்விசிபிள்ஸ் மற்றும் லண்டன் ஸ்பிரிட் (London Spirit) அணிகளுக்கு இடையே ஆகஸ்ட் 5 அன்று நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் நிகழ்ந்தது.
 
இந்த ஆட்டத்தில், ஓவல் இன்விசிபிள்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய ரஷீத் கான், 20 பந்துகளில் வெறும் 11 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். வேய்ன் மேட்சன், லியாம் டாவ்சன் மற்றும் ரியான் ஹிக்கின்ஸ் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, தனது அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
 
லியாம் டாவ்சனை எல்.பி.டபிள்யூ முறையில் அவுட் செய்து, தனது 650-வது விக்கெட்டை வீழ்த்தி இந்தச் சாதனையை ரஷீத் கான் எட்டினார். மேலும் பந்துவீச்சில் தனது அபார திறமையை வெளிப்படுத்திய ரஷீத் கான், ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றார்.
 
ரஷீத் கான், இதுவரை 478 இன்னிங்ஸ்களில் 18.54 சராசரியுடன் 651 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இந்த பட்டியலில், மேற்கிந்திய தீவுகளின் முன்னாள் வீரரான ட்வைன் பிராவோ 582 போட்டிகளில் 631 விக்கெட்டுகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
 
கிரிக்கெட் வீரர்களின் சண்டையையும் டிரம்ப் தான் நிறுத்தினாரா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!

கிரிக்கெட் வீரர்களின் சண்டையையும் டிரம்ப் தான் நிறுத்தினாரா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!ஐந்து மாதங்களில் ஐந்து போர்களை நிறுத்தியுள்ளேன்" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து பெருமை பேசும் நிலையில், சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் அவரை கிண்டல் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வாசிம் ஜாபர் மற்றும் இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் மைக்கேல் வாகன் ஆகியோருக்கு இடையிலான வார்த்தை போரை நிறுத்தியது டிரம்ப் தான் என்று நகைச்சுவையாக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இம்பேக்ட் ப்ளேயர் விருது கொடுத்த கௌரவித்த பிசிசிஐ!

வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இம்பேக்ட் ப்ளேயர் விருது கொடுத்த கௌரவித்த பிசிசிஐ!பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் பரபரப்புடன் ஒரு டி20 தொடர் போல விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளை வென்று தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. மூத்த வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி இந்த தொடரை சமனில் முடித்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

எதிர்காலம் என்ன?... கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மாவை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கும் பிசிசிஐ!

எதிர்காலம் என்ன?... கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மாவை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கும் பிசிசிஐ!இந்திய அணியின் மூத்த வீரர்களான ரோஹித் ஷர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் கடந்த ஆண்டு டி 20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் ஓய்வை அறிவித்தனர்.

‘ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர்’ தொடரின் சிறந்த அணி… ஷுப்மன் கில்லுக்கு இடமில்லையா?

‘ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர்’ தொடரின் சிறந்த அணி… ஷுப்மன் கில்லுக்கு இடமில்லையா?பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் பரபரப்புடன் ஒரு டி20 தொடர் போல விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளை வென்று தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. மூத்த வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி இந்த தொடரை சமனில் முடித்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய அணிக்கு நல்ல செய்தி… ஆசியக் கோப்பை தொடருக்குக் கேப்டன் இவர்தானாம்!

இந்திய அணிக்கு நல்ல செய்தி… ஆசியக் கோப்பை தொடருக்குக் கேப்டன் இவர்தானாம்!ஆசியாவில் கிரிக்கெட் விளையாடும் நாடுகளைக் கொண்டு இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஆசியக் கோப்பை தொடரை நடத்தி வருகிறது, ஆசியக் கிரிக்கெட் கவுன்சில், இதன் அடுத்த சீசன் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி தொடங்கி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடக்கவுள்ளது.

