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Written By SIVA SIVA

வீதியில் இறங்கி போராடும் ராகுல் காந்தி.. ஆனால் தேர்தல் அரசியலுக்கு கை கொடுக்குமா?

ராகுல் காந்தி
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (12:36 IST)
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காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி, நாட்டின் முதன்மை ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் தனது போராட்ட உத்திகளை அதிரடியாக மாற்றியமைத்துள்ளார். தினமும் காலையில் தனது சகோதரி பிரியங்கா காந்தி மற்றும் தனது பிரத்யேக அரசியல் குழுவுடன் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபடும் ராகுல், மாலை நேரத்து 'பிரைம்-டைம்' விவாதங்களை குறிவைத்துத் தனது போராட்டங்களை நள்ளிரவு மற்றும் பிற்பகல் வேளைகளில் திட்டமிடுகிறார்.
 
பிரதமர் இல்ல முற்றுகை, தர்ணா போராட்டங்கள், மற்றும் தேர்தல் ஆணையாளர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான பேரணிகள் என அனைத்துக் களங்களிலும் காவல்துறையினரின் தடுப்புகளை மீறி நின்று எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்யும் புதிய பாணியைக் கையாண்டு வருகிறார். டெல்லி பாடி கார்டு பகுதிகள் மற்றும் கொனாட் பிளேஸ் உணவகங்களில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களுடன் அவர் நடத்தும் உணவருந்தும் சந்திப்புகளும் ஊடகங்களின் தலைப்புச் செய்திகளாகி வருகின்றன.
 
வெறும் பாராளுமன்றத்திற்குள் மட்டும் குரல் உயர்த்தாமல், வீதிகளில் இறங்கிப் போராடும் இந்த ஆக்ரோஷமான அணுகுமுறை மூலமாகத் தனது பிம்பத்தை ஒரு தீவிரமான அரசியல் தலைவராக மாற்றி அமைத்துள்ளார். இந்த மாலை நேரப் போராட்ட உத்தி ஊடக வெளிச்சத்தை ராகுல் காந்தியின் பக்கம் திருப்பியிருந்தாலும், இந்த மக்கள் கவனம் வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் வாக்குகளாக மாறுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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