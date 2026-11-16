பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் உடன் கிரிக்கெட் விளையாடிய சச்சின்.. ரசித்து பார்த்த இளவரசி கேட் மிடில்டன்...
பிரிட்டன் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேட் மிடில்டன் ஆகியோர் இந்தியாவில் தமது சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கியுள்ளனர். மும்பை பலார்ட் எஸ்டேட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரை அவர்கள் சந்தித்து பேசினர்.
இந்த சந்திப்பின் போது, சச்சினுடன் கிரிக்கெட் குறித்தும் பல்வேறு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் குறித்தும் அவர்கள் உற்சாகமாக உரையாடினர். மேலும், அங்குள்ள பாரம்பரிய மண்பானையான 'குல்கட்'டில் சூடான சுவையான 'மசாலா டீ'யை சுவைத்து மகிழ்ந்தனர்.
இதை தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவர்களுடன் இணைந்து அங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த 'கில்லி கிரிக்கெட்' எனப்படும் தெருக்கூத்து கிரிக்கெட்டில் இளவரசர் வில்லியமும், சச்சினும் பேட்டிங்கில் ஈடுபட்டனர்.
சச்சினின் வழிகாட்டுதலின்படி வில்லியம் கிரிக்கெட் விளையாடியதை, இளவரசி கேட் மிடில்டன் அருகில் நின்று மகிழ்ச்சியுடன் ரசித்துப் பார்த்தார். முன்னதாக, இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் நிலைத்தன்மை முயற்சிகளைப் பாராட்டி தங்களது மகிழ்ச்சியைத் தெரிவித்த இந்த அரச தம்பதியினர், இந்த ஆண்டுக்கான 'எர்த்ஷாட் பரிசு' நிகழ்விற்காக இந்தியா வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.