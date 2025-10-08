புதன், 8 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (14:23 IST)

நாட்டுக்காக ரூ. 58 கோடி ஐபிஎல் ஒப்பந்தத்தை நிராகரித்த கம்மின்ஸ், ஹெட்! குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

நாட்டுக்காக ரூ. 58 கோடி ஐபிஎல் ஒப்பந்தத்தை நிராகரித்த கம்மின்ஸ், ஹெட்! குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!
ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் மற்றும் நட்சத்திர வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோர், ஆண்டு முழுவதும் டி20 ஃபிரான்சைஸ் லீக்குகளில் விளையாட, தலா ரூ. 58.2 கோடி  என்ற மிக பெரிய தொகையை வழங்கிய ஐபிஎல் ஃபிரான்சைஸின் சலுகையை நிராகரித்துள்ளனர்.
 
இவர்களின் தற்போதைய ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஒப்பந்த வருமானத்தை விட பல மடங்கு அதிகமாக இந்த சலுகை இருந்தது.
 
எனினும், இருவரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக விளையாடும் தங்களின் அர்ப்பணிப்பில் உறுதியாக இருந்து, அந்த சலுகையை நிராகரித்துள்ளனர்.
 
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடும் கம்மின்ஸ் ரூ. 18 கோடிக்கு ஏலம் போயுள்ளார். அதேபோல்  ஹெட் ரூ. 14 கோடிக்கு ஏலம் போன நிலையில் இருவரையும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து விலகி உலகளாவிய லீக்குகளில் விளையாட வைக்கவே இந்த சலுகை வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இருவருமே இந்த ஆஃபரை நிராகரித்துவிட்டனர்.
 
இந்த நிலையில் வீரர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்துவது குறித்து ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

ஆஷஸ் தொடரில் இருந்து கம்மின்ஸ் விலகலா?... ஆஸி அணிக்குப் பின்னடைவு!

ஆஷஸ் தொடரில் இருந்து கம்மின்ஸ் விலகலா?... ஆஸி அணிக்குப் பின்னடைவு!கிரிக்கெட்டில் மிக நீண்டகால வரலாறு உள்ள தொடர்களில் ஒன்று ஆஷஸ். 140 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த தொடர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் ஐந்து டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. ஒருமுறை இங்கிலாந்திலும் மற்றொரு முறை ஆஸ்திரேலியாவிலும் இந்த தொடர் நடக்கிறது.

இந்தியா ஆஸ்திரேலியா டி 20 போட்டி… 95,000 டிக்கெட்களும் விற்பனை!

இந்தியா ஆஸ்திரேலியா டி 20 போட்டி… 95,000 டிக்கெட்களும் விற்பனை!இந்திய அணி ஓய்வு ஒழிச்சல் இலலாமல் தொடர்ந்து கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது. தற்போது வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்று வரும் நிலையில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அக்டோபர் 19-ஆம் தேதி பெர்த்தில் தொடங்கவுள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி 20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்கத் தொடருக்குத் தயாராகும் ரிஷப் பண்ட்… உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட முடிவு!

தென்னாப்பிரிக்கத் தொடருக்குத் தயாராகும் ரிஷப் பண்ட்… உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட முடிவு!இந்திய அணி உருவாக்கிய மிகச்சிறந்த விக்கெட்கீப்பர் & பேட்ஸ்மேனாக (டெஸ்ட் போட்டிகளில்) ரிஷப் பண்ட் உருவாகி வருகிறார். இந்திய அணியின் பேட்டிங் பின்வரிசையில் தன்னுடைய அதிரடி ஆட்டத்தால் தூக்கி நிறுத்தி வருகிறார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆண்டர்சன் டெண்டுல்கர் கோப்பைத் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

தோனி அப்பவே எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார்… மனம்திறந்த முகமது சிராஜ்!

தோனி அப்பவே எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார்… மனம்திறந்த முகமது சிராஜ்!இந்திய அணிக்காகக் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மிகச்சிறப்பாக பங்களிப்பு செய்து வருகிறார் முகமது சிராஜ். பும்ரா, ஷமி போன்ற பவுலர்கள் காயத்தால் அவதிப்படும் நிலையில் சிராஜ் சற்றும் தளராத உத்வேகத்துடன் விளையாடி வருகிறார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அவரின் பங்களிப்பால்தான் இந்தியா தொடரை சமனில் முடித்தது.

அவர் ஏன் அணியில் இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை… இளம் வீரர் குறித்து ஸ்ரீகாந்த் காட்டம்!

அவர் ஏன் அணியில் இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை… இளம் வீரர் குறித்து ஸ்ரீகாந்த் காட்டம்!தற்போது இந்தியக் கிரிக்கெட் வடிவத்துக்கும் பிரத்யேகமான அணி உருவாகியுள்ளது. டெஸ்ட், டி 20 கிரிக்கெட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தனித்துவம் மிக்க வீரர்களும் உருவாகியுள்ளனர். இதனால் ஒரே வீரர் அனைத்து விதமான போட்டிகளிலும் இடம்பெறுவது இனி அரிதான விஷயம்தான்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com