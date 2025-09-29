திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (07:22 IST)

போட்டி முடிந்ததும் கோப்பையை எடுத்து கொண்டு ஓடிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்.. மைதானத்தில் பதற்றம்..!

போட்டி முடிந்ததும் கோப்பையை எடுத்து கொண்டு ஓடிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்.. மைதானத்தில் பதற்றம்..!
நேற்று நடந்த ஆசியகோப்பை இறுதி போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றது. ஆனால் போட்டி முடிந்த பிறகு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பரிசளிப்பு விழா தாமதமானது. 
 
பாகிஸ்தான் அமைச்சர் மற்றும் ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி உள்ளிட்ட எட்டு முக்கிய பிரமுகர்கள் இந்திய வீரர்கள் வருவார்கள் என்று மேடையில் காத்திருந்தனர். 
 
ஆனால், இந்திய அணி கோப்பையை மொஹ்சின் நக்வி வாங்க மறுத்துவிட்டது என்று தெரிந்தவுடன்,மொஹ்சின் நக்வி மேடையிலிருந்து கோப்பையையும், பதக்கங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு தனது ஹோட்டல் அறைக்கு சென்றதாக தெரிகிறது.
 
நாங்கள் வெற்றி பெற்ற கோப்பையையும், பதக்கங்களையும் மொஹ்சின் நக்வி எடுத்துக்கொண்டு, தனது ஹோட்டல் அறைக்கு செல்வதற்கு அவருக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. இது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமான மற்றும் விளையாட்டுத் தன்மைக்கு விரோதமான செயல்" என்று இந்திய அணி நிர்வாகிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
 
ஆனால் பாகிஸ்தான் அணித் தலைவர் சல்மான் அலி ஆகா, இந்தியாவின் செயலை கடுமையாக விமர்சித்தார். "இந்தியா எங்களுடன் கை குலுக்க மறுத்ததும், மொஹ்சின் நக்வியிடம் இருந்து கோப்பையை வாங்க மறுத்ததும், எங்களை மட்டும் அவமதிக்கவில்லை, கிரிக்கெட் விளையாட்டையும் அவமதிக்கிறது" என்று அவர் கூறினார். 
 
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான அரசியல் பதற்றம், கிரிக்கெட் களத்திலும் எதிரொலித்தால் மைதானத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
 
 
Edited by Siva
 

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை பார்க்க சிஎஸ்கே ஜெர்ஸி அணிந்து வாருங்கள்: ஆஸ்திரேலிய கேப்டன்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை பார்க்க சிஎஸ்கே ஜெர்ஸி அணிந்து வாருங்கள்: ஆஸ்திரேலிய கேப்டன்ஆஸ்திரேலிய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் அலீசா ஹீலி, சிஎஸ்கே அணியின் மஞ்சள் நிற ஜெர்சியை அணிந்து வரவேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

அபிஷேக் ஷர்மா விக்கெட்டை மட்டும் சீக்கிரம் வீழ்த்துங்கள்… பாக் வீரர்களுக்கு அக்தர் அறிவுரை!

அபிஷேக் ஷர்மா விக்கெட்டை மட்டும் சீக்கிரம் வீழ்த்துங்கள்… பாக் வீரர்களுக்கு அக்தர் அறிவுரை!ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் நடந்து வரும் ஆசியக் கோப்பை தொடர் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன. இதன் மூலம் முதல் முறையாக இரு அணிகளும் ஆசியக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் மோதவுள்ளன.

தோனியின் சாதனை முந்திய சஞ்சு சாம்சன்!

தோனியின் சாதனை முந்திய சஞ்சு சாம்சன்!10 ஆண்டுகளாகப் போராடி சஞ்சு சாம்சன் இந்திய அணியில் நிரந்தர இடத்தைப் பிடித்தார். ஆனால் ஷுப்மன் கில் உள்ளே வந்ததால் அவர் தற்போது பின்வரிசையில் ஆடிவருகிறார். நடந்து வரும் ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் வரிசையைக் கொத்துக் கறி போட்டு வருகின்றனர் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்வும், பயிற்சியாளர் கம்பீரும்.

ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டி: ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கமா? அவருக்கு பதில் உள்ளே வருவது யார்?

ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டி: ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கமா? அவருக்கு பதில் உள்ளே வருவது யார்?ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டிக்கு இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் தகுதி பெற்றுவிட்ட நிலையில், இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய அணியில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சூர்யகுமார் யாதவ்வுக்கு 30 சதவீத போட்டிக் கட்டணம் அபராதம்.. ஐசிசி உத்தரவு!

சூர்யகுமார் யாதவ்வுக்கு 30 சதவீத போட்டிக் கட்டணம் அபராதம்.. ஐசிசி உத்தரவு!நடந்து வரும் ஆசியக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளையும் மிக எளிதாக வென்றது. இந்த போட்டியில் பரபரப்பு இல்லை என்றாலும் போட்டிக்கு வெளியே இருநாட்டு வீரர்களும் பேசிக்கொள்வதிலும் நடந்துகொள்வதிலும் பல சர்ச்சைகள் உருவாகி வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com