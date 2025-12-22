திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva

19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை.. பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா படுதோல்வி

19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை.. பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா படுதோல்வி
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, இந்திய பந்துவீச்சை சிதறடித்து 50 ஓவர் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 347 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது.
 
பாகிஸ்தான் அணியின் சமீர் மின்ஹாஸ் அபாரமாக விளையாடி 172 ரன்கள் குவித்து அந்த அணியின் ஸ்கோர் உயர முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். பின்னர் 348 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கிப் பதிலடி கொடுக்கத்தொடங்கிய இந்திய அணி, பாகிஸ்தானின் துல்லியமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தது.
 
இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் வைபவ் குர்யவன்ஷி 26 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். கடைசி நேரத்தில் தீபஸ் நிலைத்து நின்று ஆடி 36 ரன்கள் எடுத்த போதிலும், இந்திய அணி 156 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. 
இதன் மூலம் 191 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி ஆசிய கோப்பையை தன்வசப்படுத்தியது.
 
Edited by Siva

சென்னை அணியை வாங்கிய ஐசரி கணேஷ்.. 'வேல்ஸ் சென்னை கிங்ஸ்' என பெயர் மாற்றம்..!

சென்னை அணியை வாங்கிய ஐசரி கணேஷ்.. 'வேல்ஸ் சென்னை கிங்ஸ்' என பெயர் மாற்றம்..!செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் லீக் எனப்படும் திரை நட்சத்திரங்களுக்கிடையேயான கிரிக்கெட் தொடர், ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதில் சென்னை ரைனோஸ், மும்பை ஹீரோஸ், கர்நாடகா புல்டோசர்ஸ், தெலுங்கு வாரியர்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் ஷேர்ஸ் உள்ளிட்ட 8 அணிகள் பங்கேற்று வருகின்றன.

சுப்மன் கில் நீக்கப்பட்டதற்கு கெளதம் கம்பீர் காரணமா?

சுப்மன் கில் நீக்கப்பட்டதற்கு கெளதம் கம்பீர் காரணமா?2026 டி20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டிருப்பது கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்.. 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிப்பு..!

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்.. 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிப்பு..!2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

பனி நேரத்தில் ஏன் வட இந்தியாவில் கிரிக்கெட் போட்டி.. தென்னிந்தியாவுக்கு மாற்றுங்கள்: சசிதரூர்

பனி நேரத்தில் ஏன் வட இந்தியாவில் கிரிக்கெட் போட்டி.. தென்னிந்தியாவுக்கு மாற்றுங்கள்: சசிதரூர்வட இந்தியாவில் நிலவும் கடுமையான பனிமூட்டம் காரணமாக, இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளை தென்னிந்தியாவுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூர் பிசிசிஐ-யை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4-வது டி20 போட்டி ரத்து.. ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட் ரீபண்ட் கிடையாதா?

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4-வது டி20 போட்டி ரத்து.. ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட் ரீபண்ட் கிடையாதா?இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான 4-வது டி20 போட்டி லக்னோவில் கடும் மூடுபனி காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால் ஏமாற்றமடைந்த ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தை திருப்பி அளிப்பது குறித்து பிசிசிஐ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைகியா முக்கிய விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com