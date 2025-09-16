செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (14:18 IST)

ஆசிய கோப்பை போட்டியில் இருந்து விலகுவோம்: பாகிஸ்தான் அணி மிரட்டல்..!

ஆசிய கோப்பை போட்டியில் இருந்து விலகுவோம்: பாகிஸ்தான் அணி மிரட்டல்..!
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் நடுவர் ஆண்டி பைகிராஃப்ட் மாற்றப்படாவிட்டால், தொடரிலிருந்து விலகுவதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி நிர்வாகம் மிரட்டல் விடுத்துள்ளது. 
 
இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போட்டி செப்டம்பர் 14 அன்று நடந்த நிலையில் போட்டியில், டாஸ் போடும்போது இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அகாவுடன் கை குலுக்க மறுத்தார். போட்டியின் முடிவில், இந்திய அணி வெற்றி பெற்றபோதும், சூர்யகுமார் மற்றும் சிவம் துபே ஆகியோர் சல்மான் அகாவுடன் கை குலுக்காமல் மைதானத்திலிருந்து நேரடியாக வெளியேறினர். 
 
இந்தச் சம்பவம் குறித்து பாகிஸ்தான் அணி, இந்திய வீரர்கள் மற்றும் நடுவருக்கு எதிராக முறையான புகாரை பதிவு செய்தது. பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைவர் மோஷின் நக்வி, "விளையாட்டில் அரசியல் தலையிடுவது ஏமாற்றமளிக்கிறது" என்று தனது அதிருப்தியைத் தெரிவித்தார். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் நடுவர் பைகிராஃப்டுக்கு ஆதரவாக ஐ.சி.சி. முடிவெடுத்ததால், தொடரில் தொடர்ந்து விளையாடுவதா அல்லது வெளியேறுவதா என்ற முடிவை பாகிஸ்தானிடமே விட்டுவிட்டது.
 
பாகிஸ்தானின் அடுத்த சுற்று தகுதி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் தோல்வி அடைந்தால், அந்த அணி விலக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது, தானாகவே வெளியேறிவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
முதல் ஆளாக சூப்பர் நான்கு சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்ற இந்திய அணி!நடந்து வரும் ஆசியக் கோப்பை தொடர் பெரியளவில் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை ஈர்க்கவில்லை. ஏனென்றால் போட்டிகள் எந்தவிதமான பரபரப்பும் இல்லாமல் ஒருதலைபட்சமான முடிவுகளாக அமைகின்றன. இதனால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனைக் கூட மந்தமாகதான் இருந்தது.

விளையாட்டில் அரசியலைக் கொண்டு வருவது அறம் இல்லாதது… பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் அதிருப்தி!அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இருதரப்பு கிரிக்கெட் போட்டிகளைக் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக விளையாடுவதில்லை. ஐசிசி நடத்தும் தொடர்களில் மட்டுமே மோதுகின்றன. சமீபத்தில் நடந்த பஹல்காம் தாக்குதலை அடுத்து இரு அணிகளும் நேற்று ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் மோதின.

ஏன் பாகிஸ்தான் வீரர்களோடு கைகுலுக்கவில்லை… கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்வின் பதில்!அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இருதரப்பு கிரிக்கெட் போட்டிகளைக் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக விளையாடுவதில்லை. ஐசிசி நடத்தும் தொடர்களில் மட்டுமே மோதுகின்றன. சமீபத்தில் நடந்த பஹல்காம் தாக்குதலை அடுத்து இரு அணிகளும் நேற்று ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் மோதின.

பஹல்காம் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த வெற்றி சமர்ப்பணம்… கேப்டன் SKY!ஆசியக் கோப்பைத் தொடரின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி உப்பு சப்பில்லாமல் ஒரு தலைப் பட்சமாக முடிந்து விட்டது. போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி இந்திய பந்துவீச்சாளர்களை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் 20 ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு 127 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்: போட்டி முடிந்ததும் கைகுலுக்கிக் கொள்ள இரு நாட்டு வீரர்கள்…!ஆசியக் கோப்பைத் தொடரின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி உப்பு சப்பில்லாமல் ஒரு தலைப் பட்சமாக முடிந்து விட்டது. போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி இந்திய பந்துவீச்சாளர்களை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் 20 ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு 127 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

