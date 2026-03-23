திங்கள், 23 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (14:53 IST)

பாகிஸ்தான் வந்தால் கொல்வோம்: டேவிட் வார்னர், ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு மிரட்டல் விடுத்த வன்முறை இயக்கம்..!

பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் 2026 தொடர் தொடங்குவதற்கு சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அத்தொடரில் பங்கேற்கவிருக்கும் சர்வதேச வீரர்களுக்கு ஆயுதம் ஏந்திய ஒரு  அமைப்பு பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்துள்ளது. 
 
டேவிட் வார்னர், ஸ்டீவ் ஸ்மித் மற்றும் டேரில் மிட்செல் போன்ற முன்னணி வீரர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், மீறி வந்தால் அவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு தங்களால் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது என்றும் அந்த அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.
 
மேற்கு ஆசியப் போர் மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வை காரணம் காட்டி, இந்த ஆண்டு போட்டிகளை இரண்டு நகரங்களில் பார்வையாளர்கள் இல்லாமல் நடத்த பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது விடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நேரடி மிரட்டல் வீரர்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
வெளிநாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் தங்கள் வீரர்களை பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என அந்த அமைப்பு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. மார்ச் 26-ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் இந்த தொடரின் எதிர்காலம் இப்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
 
வைபவ் சூர்யவன்ஷி சொல் பேச்சை கேட்க மாட்டார்.. அவர் இன்னும் சிறுவர் தான்: ஆர்சிபி வீரர் கிண்டல்..!

வைபவ் சூர்யவன்ஷி சொல் பேச்சை கேட்க மாட்டார்.. அவர் இன்னும் சிறுவர் தான்: ஆர்சிபி வீரர் கிண்டல்..!ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்கவுள்ள நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் 14 வயது இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்த சுவாரஸ்யமான விவாதம் எழுந்துள்ளது.

தோனி 60 வயது வரை சிஎஸ்கேவுக்காக விளையாட வேண்டும்.. சிவகார்த்திகேயன் வேண்டுகோள்.. தல பதில் என்ன தெரியுமா?

தோனி 60 வயது வரை சிஎஸ்கேவுக்காக விளையாட வேண்டும்.. சிவகார்த்திகேயன் வேண்டுகோள்.. தல பதில் என்ன தெரியுமா?ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்கவுள்ள நிலையில், சென்னையில் நடைபெற்ற சிஎஸ்கே ரசிகர்களுடனான சந்திப்பில் எம்.எஸ். தோனியின் ஓய்வு குறித்த சுவாரஸ்யமான விவாதம் எழுந்தது.

விக்கெட் கீப்பர் தோனி.. பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன்.. பவுலர் முரளிதரன்.. களைகட்டிய சேப்பாக்கம் பயிற்சி போட்டி..!

விக்கெட் கீப்பர் தோனி.. பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன்.. பவுலர் முரளிதரன்.. களைகட்டிய சேப்பாக்கம் பயிற்சி போட்டி..!ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்குவதற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கான ஒரு பிரம்மாண்டமான கொண்டாட்ட நிகழ்வை நடத்தியது. இதில் சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் மற்றும் தற்போதைய ஜாம்பவான்கள் பங்கேற்ற ஒரு பயிற்சிப் போட்டி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது.

கேப்டனையே வெளியே போக சொன்ன சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் வீரர்.. அணிக்குள் பிரச்சனையா?

கேப்டனையே வெளியே போக சொன்ன சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் வீரர்.. அணிக்குள் பிரச்சனையா?சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியின் தற்காலிக கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இஷான் கிஷன், பயிற்சி போட்டியின் போது சக வீரர் ஜீஷன் அன்சாரியால் ஆக்ரோஷமாக வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2026 ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடுவாரா மதீஷா பத்திரனா? இலங்கை அணியின் முக்கிய அறிவிப்பு..!

2026 ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடுவாரா மதீஷா பத்திரனா? இலங்கை அணியின் முக்கிய அறிவிப்பு..!ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு ஒரு உற்சாகமான செய்தி கிடைத்துள்ளது. இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பத்திரனா காயத்திலிருந்து மீண்டு, விளையாட தயார் என்று இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

