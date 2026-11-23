இந்தியா வெற்றிக்கு இன்னும் 5 விக்கெட்டுக்கள் தேவை.. இன்னிங்ஸ் தோல்வியை தவிர்க்க நியூசிலாந்து போராட்டம்...
வெலிங்டனில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் ஐந்தாவது நாளில், போட்டி பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து 368 ரன்கள் எடுத்தது; இதில் ஹென்றி நிகோல்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 175 ரன்களும், கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்களும் குவித்தனர். இந்தியத் தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் ஆடிய இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸில் 720 ரன்கள் குவித்து 9 விக்கெட் இழப்பில் டிக்ளேர் செய்தது. கே.எல். ராகுல் 136, ரிஷப் பண்ட் 128, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85, தேவ்தத் படிக்கல் 80, ஷுப்மன் கில் 98 மற்றும் துருவ் ஜூரல் 78 ரன்கள் எடுத்து இந்தியாவிற்குப் பெரும் முன்னிலை பெற்றுத் தந்தனர்.
இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து 117 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 237 ரன்கள் எடுத்து, இன்னும் 115 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் போராடி வருகிறது. டேரில் மிட்செல் (47*) மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் (26*) களத்தில் உள்ளனர். பிரசித் கிருஷ்ணா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். போட்டியின் இறுதி நேரத்தில் இரு அணிகளுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.