திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (11:04 IST)

சொந்த மண்ணில் 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் படுதோல்வி.. அழுது கொண்டே வெளியேறிய நெய்மர்..!

உலகப் புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரர் நெய்மர், தான் முன்பு விளையாடிய சாண்டோஸ் கிளப் அணிக்காக ஆடிய போட்டியில், அந்த அணி 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் படுதோல்வி அடைந்ததால், மைதானத்தைவிட்டு கண்ணீருடன் வெளியேறிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பிரேசில் நாட்டில் நடந்த கால்பந்துப் போட்டியில், சாண்டோஸ் அணிக்காக நெய்மர் விளையாடினார். தனது சொந்த நாட்டு கிளப் அணிக்கு அவர் திரும்பியதால், இந்த போட்டியின் மூலம் அவர் மீண்டும் தனது ஆதிக்கத்தைக் காட்டுவார் என்றும், அவரது அணி மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்றும் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், போட்டி ஆரம்பித்ததிலிருந்தே சாண்டோஸ் அணியின் ஆட்டம் திசை மாறியது. அந்த அணி ஒரு கோல் கூட போடாமல் படுதோல்வி அடைந்தது. எதிரணி ஆறு கோல்களை போட்டு எளிதாக வெற்றி பெற்றது.
 
இந்த படுதோல்வியை தாங்க முடியாமல், சாண்டோஸ் வீரர் நெய்மர் கண்ணீருடன் மைதானத்தைவிட்டு வெளியேறினார். நெய்மரின் இந்த சோகமான நிலையை பார்த்த ரசிகர்களும் கண்ணீருடன் இருந்த காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது கால்பந்து ரசிகர்களிடையே ஒரு சோகமான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

இந்திய அணி ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடவேக் கூடாது… இந்திய முன்னாள் வீரர் கருத்து!

இந்திய அணி ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடவேக் கூடாது… இந்திய முன்னாள் வீரர் கருத்து!ஆசியக் கோப்பை தொடர் இந்த ஆண்டு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு டி 20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடக்கவுள்ளதால் இந்த முறை தொடர் 20 ஓவர் போட்டியாக நடத்தப்படவுள்ளது. இந்த தொடருக்கான் இந்திய அணி நாளை அறிவிக்கப்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

டெவால்ட் பிரேவிஸ் குறித்து நான் இப்படிதான் சொன்னேன்… அஸ்வின் விளக்கம்!

டெவால்ட் பிரேவிஸ் குறித்து நான் இப்படிதான் சொன்னேன்… அஸ்வின் விளக்கம்!கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் அஸ்வின் அந்த அணி டெவால்ட் பிரேவிஸை வாங்கியது குறித்துப் பேசியது சர்ச்சையைக் கிளப்பியது. அவரது யுடியூப் சேனலில் “சென்னை அணியின் வீரர் குர்ஜப்னீத் சிங் காயமடைந்த போது அவருக்குப் பதில் மாற்றுவீரராக சென்னை அணியால் வாங்கப்பட்ட டிவால்ட் பிரேவிஸ், பாதி தொடரில் அணியில் இணைய அதிக தொகையைத் தரக்கூட சென்னை அணி தயாராக இருந்தது” என்று பேசியிருந்தார்.

ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஷுப்மன் கில்லுக்கே இடமில்லையா?

ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஷுப்மன் கில்லுக்கே இடமில்லையா?ஆசியாவில் கிரிக்கெட் விளையாடும் நாடுகளைக் கொண்டு இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஆசியக் கோப்பை தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது, இதன் அடுத்த சீசன் செப்டம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி தொடங்கி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடக்கவுள்ளது. இதற்காக அணிகள் தயாராகி வருகின்றன.

ஆசியக் கோப்பை தொடர்… பாகிஸ்தான் அணியில் பாபர் ஆசாமுக்கு இடம் மறுப்பு!

ஆசியக் கோப்பை தொடர்… பாகிஸ்தான் அணியில் பாபர் ஆசாமுக்கு இடம் மறுப்பு!ஆசியாவில் கிரிக்கெட் விளையாடும் நாடுகளைக் கொண்டு இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஆசியக் கோப்பை தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது, இதன் அடுத்த சீசன் செப்டம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி தொடங்கி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடக்கவுள்ளது. இதற்காக அணிகள் தயாராகி வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com