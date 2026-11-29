2வது டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அபாரம்.. தோல்வியை நோக்கி இந்தியா?
கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தின் இறுதிப்பகுதியில் நியூசிலாந்து அணி வலுவான முன்னிலையை பெற்றுள்ளது. முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி டாம் பிளண்டெல் (89) மற்றும் டாம் லாதம் (59) ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் 356 ரன்கள் குவித்தது. இந்திய தரப்பில் ஆகாஷ் தீப் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
தொடர்ந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸை ஆடிய இந்திய அணி, நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறியது. கைல் ஜேமிசன் 4 விக்கெட்டுகளை சாய்க்க, இந்திய அணியின் முன்னணி வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும், துருவ் ஜூரெல் தனி ஒருவனாக போராடி 88 ரன்கள் குவிக்க, இந்திய அணி 246 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
இதன் மூலம் 110 ரன்கள் முன்னிலையுடன் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணி, 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 126 ரன்கள் எடுத்து மொத்தமாக 236 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. டெவன் கான்வே 51 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்த நிலையில், ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் டேரில் மிட்செல் களத்தில் உள்ளனர். காயமடைந்த ஆகாஷ் தீப்பிற்கு பதிலாக பிரசித் கிருஷ்ணா 'கன்கஷன்' மாற்று வீரராக களமிறங்கியுள்ளார்.