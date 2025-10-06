திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Updated : திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (08:40 IST)

குகேஷின் ராஜாவை எடுத்து கூட்டத்தில் வீசிய நாகமுரா! - செஸ் போட்டியில் அதிர்ச்சி!

gukesh chess player

அமெரிக்காவில் நடந்த செஸ் போட்டியில் இந்திய செஸ் வீரர் குகேஷின் ராஜா காயை சக போட்டியாளர் எடுத்து வீசிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

அமெரிக்காவின் டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் Checkmate செஸ் தொடர் நடந்து வருகிறது. இதில் இந்திய வீரரும், உலக சாம்பியனுமான குகேஷ் கலந்துக் கொண்டுள்ளார். ஒரு சுற்றில் குகேஷ், அமெரிக்க க்ராண்ட் மாஸ்டர் ஹிகாரு நாகமுராவை எதிர்கொண்டார்.

 

அந்த போட்டியில் குகேஷ் 5-0 என்ற விகிதத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார். அப்போது குகேஷின் ராஜா காயை எடுத்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களிடம் தூக்கி எறிந்தார் நாகமுரா. இந்த வீடியோ வைரலாகியுள்ள நிலையில் இது சக விளையாட்டு வீரரை கேவலப்படுத்தும் செயல் என பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

 

ஆனால் செஸ் போட்டி ஏற்பாட்டாளர்களோ இது அமெரிக்காவில் அனுமதிக்கப்பட்டது என விளக்கம் அளித்துள்ளனர். போட்டியின் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டவும், ரசிகர்களிடையே போட்டியின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கவும் இப்படி செய்வது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

இந்தியா-பாக். மகளிர் உலக கோப்பை: 88 ரன்கள் அபார வெற்றி; பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை!

இந்தியா-பாக். மகளிர் உலக கோப்பை: 88 ரன்கள் அபார வெற்றி; பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை!இந்தியாவில் நடக்கும் மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்திய மகளிர் அணி 88 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்த கொசுத் தொல்லை தாங்க முடியல? இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியில் இடைஞ்சல்!

இந்த கொசுத் தொல்லை தாங்க முடியல? இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியில் இடைஞ்சல்!மகளிர் உலகக் கோப்பை போட்டியில் இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடந்து வரும் நிலையில் பூச்சிகள் தொல்லையால் ஆட்டம் தடைப்பட்டுள்ளது.

இன்று ஒரு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி! பரபரப்பான மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்!

இன்று ஒரு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி! பரபரப்பான மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்!13வது ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை ஒருநாள் உலகக்கோப்பை போட்டிகள் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் பரபரப்பாக நடந்து வருகின்றது.

ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள், டி20 தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு.. கேப்டன் யார்? பும்ராவுக்கு ஓய்வு..!

ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள், டி20 தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு.. கேப்டன் யார்? பும்ராவுக்கு ஓய்வு..!ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அக்டோபர் 19-ஆம் தேதி பெர்த்தில் தொடங்கவுள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுப்மன் கில் இந்திய அணிக்கு தலைமை தாங்குவார் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

அகமதாபாத் டெஸ்ட்.. இந்தியா இன்னிங்ஸ் வெற்றி.. சதம் மற்றும் 4 விக்கெட் எடுத்த ஜடேஜா ஆட்டநாயகன்..!

அகமதாபாத் டெஸ்ட்.. இந்தியா இன்னிங்ஸ் வெற்றி.. சதம் மற்றும் 4 விக்கெட் எடுத்த ஜடேஜா ஆட்டநாயகன்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கிடையே அகமதாபாத்தில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com