கொல்கத்தா அணிக்கு செல்கிறாரா ரோஹித் சர்மா.. மும்பை அணியின் நக்கல் பதில்..!
அபிஷேக் நாயர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்ட சில நிமிடங்களில், நாயருடன் நெருங்கிய பிணைப்பை கொண்ட ரோஹித் ஷர்மாவும் KKR அணிக்கு செல்வார் என்ற வதந்திகள் பரவ தொடங்கின.
இந்த ஊகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது 'X' பக்கத்தில் சாமர்த்தியமான பதிவை வெளியிட்டது. KKR-ன் இணை உரிமையாளர் ஷாருக்கான் நடித்த படத்தின் வசனத்தை இரவலாக பயன்படுத்தி, “சூரியன் மறுநாள் உதிக்கும், ஆனால் இரவில் அல்ல என்று நக்கலாக பதிலளித்து, ரோஹித் வேறு எங்கும் செல்லமாட்டார் என்று ரசிகர்களுக்கு உறுதி அளித்தது.
2013 முதல் மும்பைக்கு ஐந்து IPL கோப்பைகளை வென்று கொடுத்த ரோஹித், IPL 2024க்கு முன் கேப்டன்சியை இழந்தபோது அதிருப்தியில் இருந்ததாக தகவல்கள் வந்தன. எனினும், IPL 2025-க்கு முன், அவர் ரூ. 16.30 கோடிக்கு அணி நிர்வாகத்தால் மீண்டும் தக்கவைக்கப்பட்டார்.
தற்போது நிலைமை சீரடைந்துள்ளதால், அவர் MI அணியிலேயே தொடர்வார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva