எம்.எஸ்.தோனி Fitness ஓகே.. ஆனாலும் அவர் விளையாட விரும்பவில்லை.. சஞ்சு சாம்சன் தான் காரணம்..

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக, முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி தனது தசைப்பிடிப்பு காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்து விளையாட தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், இன்று சென்னையில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள போட்டியில் அவர் களமிறங்குவாரா என்பதில் இன்னும் சந்தேகம் நீடிக்கிறது.
 
தோனி தற்போது 100% உடல் தகுதியுடன் இருந்தாலும், அணியின் தற்போதைய வெற்றி கூட்டணியை கலைக்க அவர் விரும்பவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, தோனி இல்லாத நேரத்தில் விக்கெட் கீப்பிங் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள சஞ்சு சாம்சன், பேட்டிங்கில் இரண்டு சதங்கள் அடித்து அசத்தலான ஃபார்மில் உள்ளார். இதனால் ஒரு இளம் வீரரின் இடத்தை பறிக்க தோனி தயங்குவதாக கூறப்படுகிறது.
 
முன்னதாக, பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் மற்றும் மைக் ஹசி ஆகியோர் தோனியின் முன்னேற்றம் குறித்து நேர்மறையான கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தனர். வலையில் தோனி சிறப்பாக பேட்டிங் செய்தாலும், விக்கெட்டுகளுக்கு இடையே ஓடுவதில் இருந்த சிரமமே அவரது வருகையை தாமதப்படுத்தியது. 
 
சிஎஸ்கே அணி இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் பின்னடைவை சந்தித்தாலும், கடந்த நான்கு போட்டிகளில் மூன்றில் வெற்றி பெற்று பலமாக உள்ளது. தோனி மீண்டும் அணிக்கு திரும்பினால், அவர் விக்கெட் கீப்பிங் பொறுப்பை ஏற்பார் என்பதை மைக் ஹசி உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
ஹர்பஜன் சிங்கை இன்ஸ்டாகிராமில் பிளாக் செய்த ஸ்ரீசாந்த்! முடிவுக்கு வராத 'ஸ்லாப்கேட்' சர்ச்சை:இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத கசப்பான சம்பவங்களில் ஒன்று 2008-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் போது நடந்த 'ஸ்லாப்கேட்' மோதல். ஹர்பஜன் சிங், ஸ்ரீசாந்தை அறைந்த அந்த சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் அந்த சர்ச்சை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. ஹர்பஜன் சிங் அந்த அறையும் சம்பவத்தை மையமாக வைத்து ஒரு விளம்பரத்தில் நடித்ததே இதற்கு காரணமாகும்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் விராட் கோலி புதிய சாதனை: பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களில் அசைக்க முடியாத சாதனை.!பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி புதிய மைல்கற்களை எட்டியுள்ளார். 44 பந்துகளில் 81 ரன்கள் குவித்த கோலி, தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் 800 பவுண்டரிகளை அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறை.. மும்பையை வீழ்த்தி சிஎஸ்கே படைத்த 3 சாதனைகள்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான லீக் ஆட்டத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மும்பை இந்தியன்ஸை 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் துவம்சம் செய்து புதிய சரித்திரம் படைத்துள்ளது. மும்பையின் வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், சென்னை அணியின் அதிரடி ஆட்டம் ரசிகர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது.

உள்நாட்டு போட்டிகளிலும் பும்ரா விளையாட வேண்டும்: பிசிசிஐ அறிவுறுத்தல்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணி டெஸ்ட் போட்டிகளில் சமீபகாலமாக சந்தித்து வரும் சறுக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு, பிசிசிஐ அதிரடி முடிவுகளை எடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிற்கு வீரர்கள் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்றும், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் மீதமுள்ள அனைத்து போட்டிகளிலும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா விளையாட வேண்டும் என்றும் பிசிசிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளது.

அபிஷேக் சர்மா அடித்த அபார சதம்.. துள்ளி குதித்து கொண்டாடிய காவ்யா மாறன்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் அபிஷேக் சர்மா வானவேடிக்கை நிகழ்த்தியுள்ளார். ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வெறும் 47 பந்துகளில் தனது இரண்டாவது ஐபிஎல் சதத்தை பூர்த்தி செய்த அவர், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 135 ரன்களைக் குவித்தார். இதில் 10 இமாலய சிக்ஸர்கள் மற்றும் 10 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அபிஷேக்கின் இந்த அதிரடியால் சன்ரைசர்ஸ் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

