தோனியின் ஐபிஎல் வாழ்க்கை முடிந்தது.. இனி சிஎஸ்கேவில் இல்லை.. அடுத்தது என்ன?
சென்னைக் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மற்றும் அடையாளமாகத் திகழ்ந்த எம்.எஸ். தோனி, ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக வீரர் பதிவில் இருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறு அணியின் உரிமையாளர்களிடம் கோரியுள்ளார்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக காயங்கள் மற்றும் வயது காரணமாக விளையாடுவதை குறைத்து கொண்ட 45 வயதான தோனி, இனி ஐபிஎல் தொடரில் வீரராக களமிறங்க போவதில்லை என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இது கிரிக்கெட் உலகிலும் சிஎஸ்கே ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தநிலையில், தோனி இனி வீரராக விளையாட மாட்டார் என்றும், ஆனால் அணியின் புதிய 'வழிகாட்டியாக' தொடர்ந்து செயல்படுவார் என்றும் சிஎஸ்கே உரிமையாளர் ரூபா குருநாத் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அணி நிர்வாகக் கூட்டத்தின் போது, தோனியே தனது பெயரை விடுவிப்பு பட்டியலில் சேர்க்க சொன்னதாக அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார். 2008-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்கத்திலிருந்தே சிஎஸ்கே அணியின் தூணாக விளங்கிய தோனி, இனி மஞ்சள் நிற ஜெர்சியில் களத்தில் ஹெலிகாப்டர் ஷாட்களையோ அல்லது மின்னல் வேக ஸ்டம்பிங்குகளையோ செய்யமாட்டார் என்ற செய்தி ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இருப்பினும், இளம் வீரர்களை உருவாக்குவதற்காக அவர் புதிய அவதாரத்தில் தொடர்வார் என்ற ஆறுதலை நிர்வாகம் அளித்துள்ளது.