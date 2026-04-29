புதன், 29 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 29 ஏப்ரல் 2026 (09:56 IST)

தோல்வியே காணாத பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்திய ராஜஸ்தான்.. 16 பந்தில் 43 ரன்கள் அடித்த வைபவ்..!

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் தோல்வியே காணாத பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் வெற்றி பயணத்திற்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. 
 
முல்லன்பூர் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தில், 223 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை விரட்டிய ராஜஸ்தான் அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. பஞ்சாப் அணி நிர்ணயித்த 222 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை, ராஜஸ்தான் அணி 19.2 ஓவர்களிலேயே எட்டிப் பிடித்தது.
 
ராஜஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு தொடக்க வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 16 பந்துகளில் 43 ரன்கள் அடித்தும், ஜெய்ஸ்வால் 51 ரன்கள் அடித்தும் அதிரடி அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தனர். 
 
நடுவரிசையில் சஹால் மற்றும் ப்ரார் ஆகியோரின் பந்துவீச்சால் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், இறுதியில் டோனோவன் ஃபெரைரா மற்றும் இம்பாக்ட் பிளேயர் சுபம் துபே இணை அதிரடியில் மிரட்டியது. ஃபெரைரா 26 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 52 ரன்களும், துபே 12 பந்துகளில் 31 ரன்களும் குவித்து அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
 
முன்னதாகப் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் அணியில், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் கடைசி நேரத்தில் ருத்ரதாண்டவம் ஆடி வெறும் 22 பந்துகளில் 62 ரன்கள் விளாசினார். இதனால் பஞ்சாப் 222 ரன்களை குவித்தது. ராஜஸ்தான் தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 150 கி.மீ வேகத்தில் பந்துவீசி மிரட்டினாலும், கடைசி ஓவர்களில் ரன்கள் கசிந்தன. 
 
இருப்பினும், பேட்டிங்கில் காட்டிய முதிர்ச்சியால் ராஜஸ்தான் இந்த சீசனில் பஞ்சாப்பை வீழ்த்திய முதல் அணி என்ற பெருமையைப் பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ராஜஸ்தான் புள்ளிப்பட்டியலில் 3-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

ஒலிம்பிக் பதக்க வீராங்கனைக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் என்ன பிரச்சனை? நெட்டிசன்கள் கொதிப்பு..!

ஒலிம்பிக் பதக்க வீராங்கனைக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் என்ன பிரச்சனை? நெட்டிசன்கள் கொதிப்பு..!மனு பாக்கர் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்த சமீபத்திய சர்ச்சை, இந்திய விளையாட்டு உலகில் நிலவும் 'கிரிக்கெட் மைய' மனப்போக்கை மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

ரிங்கு சிங்கின் அதிரடி: சூப்பர் ஓவர் டார்கெட் வெறும் 2 ரன்கள் தான்.. த்ரில்லரில் லக்னோவை வீழ்த்தியது கொல்கத்தா

ரிங்கு சிங்கின் அதிரடி: சூப்பர் ஓவர் டார்கெட் வெறும் 2 ரன்கள் தான்.. த்ரில்லரில் லக்னோவை வீழ்த்தியது கொல்கத்தாஐபிஎல் 2026 தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய விருந்தாக அமைந்தது. இகானா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த பரபரப்பான போட்டியில், ரிங்கு சிங்கின் அபார ஆட்டத்தால் கொல்கத்தா அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் வெற்றி பெற்றது.

எம்.எஸ்.தோனி Fitness ஓகே.. ஆனாலும் அவர் விளையாட விரும்பவில்லை.. சஞ்சு சாம்சன் தான் காரணம்..

எம்.எஸ்.தோனி Fitness ஓகே.. ஆனாலும் அவர் விளையாட விரும்பவில்லை.. சஞ்சு சாம்சன் தான் காரணம்..சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக, முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி தனது தசைப்பிடிப்பு காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்து விளையாட தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், இன்று சென்னையில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள போட்டியில் அவர் களமிறங்குவாரா என்பதில் இன்னும் சந்தேகம் நீடிக்கிறது.

சதம் அடித்து அசத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு காயம்.. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாடுவாரா?

சதம் அடித்து அசத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு காயம்.. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாடுவாரா?ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 36-வது லீக் போட்டியில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக ஃபீல்டிங் செய்தபோது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி காயமடைந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியது அந்த அணிக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 15 வயதே ஆன இந்த இளம் வீரர், தற்போது ஆரஞ்சு கேப்பை தன் வசம் வைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹர்பஜன் சிங்கை இன்ஸ்டாகிராமில் பிளாக் செய்த ஸ்ரீசாந்த்! முடிவுக்கு வராத 'ஸ்லாப்கேட்' சர்ச்சை:

ஹர்பஜன் சிங்கை இன்ஸ்டாகிராமில் பிளாக் செய்த ஸ்ரீசாந்த்! முடிவுக்கு வராத 'ஸ்லாப்கேட்' சர்ச்சை:இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத கசப்பான சம்பவங்களில் ஒன்று 2008-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் போது நடந்த 'ஸ்லாப்கேட்' மோதல். ஹர்பஜன் சிங், ஸ்ரீசாந்தை அறைந்த அந்த சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் அந்த சர்ச்சை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. ஹர்பஜன் சிங் அந்த அறையும் சம்பவத்தை மையமாக வைத்து ஒரு விளம்பரத்தில் நடித்ததே இதற்கு காரணமாகும்.

