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ஸ்பெயின் வீரர் போட்ட ஒரே ஒரு கோல்.. ஆபாச நடிகை மியா கலீஃபாவுக்கு ரூ. 6.27 கோடி லாபம்..
2026 ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி கோப்பையை கைப்பற்றியது. கூடுதல் நேரத்தில் ஃபெரன் டோரஸ் அடித்த வெற்றியாளர் கோல் மூலம் ஸ்பெயின் தனது இரண்டாவது உலகக் கோப்பையை வென்றது.
இந்த போட்டியில் ஸ்பெயின் அணி வெற்றிபெறும் என்று பிரபல ஆபாச நடிகை மியா கலீஃபா சுமார் ரூ. 9.65 கோடியை பந்தயம் கட்டியிருந்தார். ஸ்பெயின் அணியின் வெற்றியின் மூலம் அவருக்கு மொத்தம் ரூ. 15.92 கோடி கிடைத்தது, இதன் மூலம் அவருக்கு சுமார் ரூ. 6.27 கோடி லாபமாகக் கிடைத்தது.
லாமின் யமலின் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட ஸ்பெயின் ஜெர்சியை அணிந்து ஸ்டேடியத்தில் இருந்து அவர் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். பரபரப்பாக நடந்த இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணியை வீழ்த்தி ரோட்ரி கோப்பையை கைப்பற்றினார், இந்நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கலந்துகொண்டு கோப்பையை வழங்கினார்.
Edited by Siva
ஸ்பெயின் வீரர் போட்ட ஒரே ஒரு கோல்.. ஆபாச நடிகை மியா கலீஃபாவுக்கு ரூ. 6.27 கோடி லாபம்..
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டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்திருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே டி20 தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை வென்று மீண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த தோல்வி ரசிகர்களைக் கவலை அடையச் செய்துள்ளது.