வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025 (18:08 IST)

டி 20 தொடரில் களமிறங்கும் மேக்ஸ்வெல்.. இந்திய அணிக்கு பெரும் சவாலா?

டி 20 தொடரில் களமிறங்கும் மேக்ஸ்வெல்.. இந்திய அணிக்கு பெரும் சவாலா?
ஆஸ்திரேலியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை முடித்த பிறகு, வரும் அக்டோபர் 29 முதல் தொடங்கும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்கிறது.
 
இந்த தொடருக்காக, காயம் காரணமாக ஓய்வில் இருந்த அதிரடி ஆல்ரவுண்டர் கிளென் மேக்ஸ்வெல், ஆஸ்திரேலிய அணியில் மீண்டும் இணைந்துள்ளார். நியூசிலாந்து தொடருக்கு முன்னதாக ஏற்பட்ட கை விரல் எலும்பு முறிவிலிருந்து அவர் குணமடைந்துள்ளார்.
 
மேக்ஸ்வெல்லுடன், 20 வயது இளம் வீரரான மாலி பியர்டுமேனும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார். இவர் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியில் அங்கம் வகித்தவர்.
 
வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும், ஆல்ரவுண்டர் சீன் அப்பாட் முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் மட்டுமே விளையாடுவார்கள். மேக்ஸ்வெல்லின் வருகை, டி20 தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மிகப்பெரிய பலம் சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

விற்பனைக்கு வருகிறது பெங்களூரு ஐபிஎல் அணி.. 6 நிறுவனங்கள் போட்டா போட்டி..!

விற்பனைக்கு வருகிறது பெங்களூரு ஐபிஎல் அணி.. 6 நிறுவனங்கள் போட்டா போட்டி..!இந்தியாவில் நடத்தப்படும் ஐபிஎல் தொடரில் பிரபலமான அணியான பெங்களூரு அணி, தற்போது விற்பனைக்கு வருவதாக முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த அணியை நிர்வகித்து வரும் டியாஜியோ குழுமம் அணி மீதான தனது முழு பங்குகளையும் விற்க தயாராகி வருகிறது.

ஒரு நாள் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள்… கங்குலியை முந்திய ரோஹித் ஷர்மா!

ஒரு நாள் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள்… கங்குலியை முந்திய ரோஹித் ஷர்மா!இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் ஷர்மா டி 20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார். தற்போது 38 வயதாகும் ரோஹித் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துகிறார். 2027 ஆம் ஆண்டு நடக்கவுள்ள ஐம்பது ஓவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதுதான் அவரின் தற்போதைய நோக்கமாக உள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா கொடுத்த டார்கெட்.. யாருக்கு வெற்றி?

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா கொடுத்த டார்கெட்.. யாருக்கு வெற்றி?இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையே அடிலெய்டு மைதானத்தில் நடந்துவந்த இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி 264 ரன்கள் எடுத்து, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 265 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது.

8 விக்கெட்டுக்களை இழந்த இந்திய அணி.. ஜாம்பா, பார்ட்லெட் அபார பந்துவீச்சு..!

8 விக்கெட்டுக்களை இழந்த இந்திய அணி.. ஜாம்பா, பார்ட்லெட் அபார பந்துவீச்சு..!ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடி வரும் இந்திய அணி, எட்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.

அடுத்தடுத்து 2 போட்டிகளில் முதல்முறையாக டக்-அவுட்.. ஓய்வு பெறுகிறாரா விராத் கோஹ்லி?!

அடுத்தடுத்து 2 போட்டிகளில் முதல்முறையாக டக்-அவுட்.. ஓய்வு பெறுகிறாரா விராத் கோஹ்லி?!இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோஹ்லி தனது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக தொடர்ந்து 2 போட்டிகளில் 'டக் அவுட்' ஆகி ஆட்டமிழந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com