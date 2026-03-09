திங்கள், 9 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 9 மார்ச் 2026 (08:33 IST)

சச்சின் கொடுத்த மனவலிமை தான் வெற்றிக்கு காரணம்: சஞ்சு சாம்சன்.. 'கில்லர் காம்போ'.. தோனி வாழ்த்து..!

சச்சின் கொடுத்த மனவலிமை தான் வெற்றிக்கு காரணம்: சஞ்சு சாம்சன்.. 'கில்லர் காம்போ'.. தோனி வாழ்த்து..!
அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் இந்தியா படைத்த வரலாற்று சாதனைக்கு கிரிக்கெட் உலகின் ஜம்பவான்கள் பாராட்டு மழையை பொழிந்து வருகின்றனர். 
 
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி, "அகமதாபாத்தில் வரலாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய அணிக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள். பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் புன்னகையுடன் கூடிய தீவிரம் ஒரு 'கில்லர் காம்போ'வாக உள்ளது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இந்த தொடரின் நாயகனாக உருவெடுத்த சஞ்சு சாம்சன் தனது வெற்றிக்கு பின்னால் இருந்த ரகசியத்தை உடைத்துள்ளார். "ஆஸ்திரேலிய தொடரில் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் வெளியில் அமர்ந்திருந்தபோது, சச்சின் டெண்டுல்கர் சாரை தொடர்பு கொண்டேன். அவர் எனக்கு ஆட்டத்தின் நுணுக்கங்கள் மற்றும் மனவலிமை குறித்து தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கினார். நேற்றிரவு கூட அவர் அழைத்து எனக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டினார்" என்று சாம்சன் நன்றியுடன் தெரிவித்தார்.
 
நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி தனது எக்ஸ் தளத்தில், "சாம்பியன்கள்! அகமதாபாத்தில் ஒரு அற்புதமான வெற்றி. இந்த தொடர் முழுவதும் இந்தியா ஆடிய அதிரடி ஆட்டத்திற்கு ஈடு இணையே இல்லை. நெருக்கடியான சூழலிலும் வீரர்கள் காட்டிய மன உறுதி அபாரமானது" என்று பாராட்டியுள்ளார். 
 
இந்த உலகக்கோப்பை வெற்றி, இந்திய கிரிக்கெட்டின் பொற்காலத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி: இந்தியாவிற்கு சவால் விடுக்கும் நியூசிலாந்தின் 5 வீரர்கள்!

டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி: இந்தியாவிற்கு சவால் விடுக்கும் நியூசிலாந்தின் 5 வீரர்கள்!2026 டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்த இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் தயாராகிவிட்டன. ஐசிசி தொடர்களில் இந்தியாவுக்கு எப்போதும் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் நியூசிலாந்து, இந்த முறை மிட்செல் சாண்ட்னர் தலைமையில் வலுவாக களம் காண்கிறது. 2007, 2016 மற்றும் 2021 உலகக்கோப்பைகளில் நியூசிலாந்திடம் இந்தியா தோல்வியை தழுவிய வரலாறு கவலையளிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது.

இறுதிப்போட்டிக்கு இந்த வீரர் வேண்டாம்.. அவுட் ஆஃப் பார்மில் உள்ளார். காம்பீருக்கு அறிவுரை கூறிய கைஃப்

இறுதிப்போட்டிக்கு இந்த வீரர் வேண்டாம்.. அவுட் ஆஃப் பார்மில் உள்ளார். காம்பீருக்கு அறிவுரை கூறிய கைஃப்2026 T20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவின் இடம் குறித்த விவாதம் சூடுபிடித்துள்ளது. நடப்பு தொடரில் 7 இன்னிங்ஸ்களில் வெறும் 80 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ள அபிஷேக், ஃபார்ம் அவுட்டில் உள்ள நிலையில், அவருக்கு பதிலாக ரிங்கு சிங்கிற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இன்று உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி.. இதுவரை வெல்லாத நியூசிலாந்தை வென்று இந்தியா சாதனை படைக்குமா?

இன்று உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி.. இதுவரை வெல்லாத நியூசிலாந்தை வென்று இந்தியா சாதனை படைக்குமா?அகமதாபாத்தில் இன்று நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது. இந்த முக்கியமான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று புதிய வரலாறு படைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

நாளை இந்தியா - நியூசிலாந்து ஃபைனல்.. நரேந்திர மோடி மைதானம் யாருக்கு சாதகம்?

நாளை இந்தியா - நியூசிலாந்து ஃபைனல்.. நரேந்திர மோடி மைதானம் யாருக்கு சாதகம்?அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நாளை நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், இந்தியாவும் நியூசிலாந்தும் மோதுகின்றன. இப்போட்டியில் வீரர்களின் திறமைக்கு இணையாக ஆடுகளத்தின் தன்மையும் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!

கடைசி ஓவர் வரை சென்ற த்ரில் போட்டி.. 254 இலக்கை நெருங்கிய இங்கிலாந்து.. நூலிழையில் இந்தியா வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com