செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (10:47 IST)

தொடரும் விராத் கோலி - கெளதம் கம்பீர் மோதல்.. இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு என எச்சரிக்கை..!

இந்திய கிரிக்கெட்டின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் விராட் கோலிக்கும், தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீருக்கும் இடையிலான நீண்ட கால மோதல், தற்போது தனிப்பட்ட தாக்குதலாக மாறியுள்ளது. தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற கம்பீர், சமூக வலைத்தளங்களில் ரசிகர்களின் ஒரு பிரிவினரிடமிருந்து அதிகப்படியான தனிப்பட்ட வெறுப்பு பேச்சுக்களையும் வசைபாடல்களையும் எதிர்கொள்வதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
ஒரு தலைமை பயிற்சியாளருக்கு இழைக்கப்படும் இந்த அவமதிப்பு குறித்து பி.சி.சி.ஐ. கவலை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஒருநாள் அணியில் கம்பீருக்கும் மூத்த வீரர்களான கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவுக்கும் இடையிலான உறவு சிக்கலாக காணப்படுவதாகவும், இது டிரஸ்ஸிங் ரூமில் அமைதியற்ற சூழலை உருவாக்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.  
 
கம்பீர் பொதுவெளியில் கோலிக்கு தொழில்முறை மரியாதையை வழங்கிய போதிலும், அணியின் வெற்றிக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறார். இந்த தொடர்ச்சியான மோதலும், ஊடக கவனமும் இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கே பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. 
 
இந்த இருவரும் தற்போதைய ஆட்டத்தை தொடர்ந்தால், 2027 உலகக்கோப்பை போன்ற பெரிய தொடர்களில் இவர்களின் பங்களிப்பு அவசியம். எனவே, இந்த மோதல் முழு கிரிக்கெட் அமைப்பையும் சேதப்படுத்துவதற்கு முன்பு நிறுத்தப்பட வேண்டியது அவசர தேவையாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
 

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

