தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: கேப்டனாக கே.எல். ராகுல்; மீண்டும் அணியில் ருதுராஜ் !
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக நவம்பர் 30 ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
 
இந்திய அணியின் வழக்கமான கேப்டன் சுப்மன் கில் கழுத்து வலியால் விலகியதையடுத்து, கே.எல். ராகுல் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ரிஷப் பந்த் துணை கேப்டனாகவும் விக்கெட் கீப்பராகவும் செயல்படுவார்.
 
துவக்க வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அணியில் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார். சமீபத்தில் தென்னாப்பிரிக்க 'ஏ' அணிக்கு எதிராக சதம் அடித்ததன் மூலம் அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. முகமது சிராஜ் மற்றும் அக்சர் படேல் ஆகியோருக்கு இந்த தொடரில் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்திய அணி விவரம்: ரோஹித், ஜெய்ஸ்வால், விராத் கோலி, திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் , ரிஷப் பந்த் (துணைக் கேப்டன்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், மற்றும் துருவ் ஜுரெல்.
 
2 நாட்களில் முடிந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு $3 மில்லியன் இழப்பு..!

2 நாட்களில் முடிந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு $3 மில்லியன் இழப்பு..!பெர்த்தில் நடந்த முதலாவது ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டி, வெறும் இரண்டு நாட்களிலேயே எதிர்பாராத விதமாக முடிவடைந்ததால், கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா மிகப்பெரிய நிதி இழப்பை சந்தித்துள்ளது. மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் நாட்களுக்காக திட்டமிடப்பட்ட டிக்கெட் விற்பனையில் மட்டும் $3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வருவாயை வாரியம் இழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி.. 10 வீழ்த்தி வெற்றிக்கு வித்திட்ட ஸ்டார்க்..!

ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்.. ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி.. 10 வீழ்த்தி வெற்றிக்கு வித்திட்ட ஸ்டார்க்..!ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த போட்டி இரண்டே நாட்களில் முடிவுக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

2வது இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து ஆல்-அவுட்.. ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற டார்கெட் எவ்வளவு?

2வது இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து ஆல்-அவுட்.. ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற டார்கெட் எவ்வளவு?ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் நேற்று ஆரம்பித்த நிலையில், முதல் நாளே 19 விக்கெட்டுகள் விழுந்தன. இன்று இரண்டாவது நாளிலும் விக்கெட்டுகள் மளமளவென விழுந்துகொண்டிருக்கின்றன.

2வது நாளே 2வது இன்னிங்ஸ்.. இன்று அல்லது நாளை முடிந்துவிடுமா ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்..!

2வது நாளே 2வது இன்னிங்ஸ்.. இன்று அல்லது நாளை முடிந்துவிடுமா ஆஷஸ் முதல் டெஸ்ட்..!ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி, முதல் நாளே 19 விக்கெட்டுகள் விழுந்ததால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இன்று இரண்டாவது நாளில் மேலும் இரண்டு விக்கெட்டுகள் விழுந்துவிட்ட நிலையில், இந்த டெஸ்ட் போட்டி இன்று அல்லது நாளைக்குள் முடிந்துவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கௌகாத்தி டெஸ்ட்… டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா எடுத்த முடிவு!

கௌகாத்தி டெஸ்ட்… டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா எடுத்த முடிவு!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே கொல்கத்தாவில் நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டி பள்ளி சிறுவர்களின் போட்டி போல முடிந்தது. இந்த போட்டியில் ஒரு இன்னிங்ஸில் கூட 200 ரன்களுக்கு மேல் எட்டப்படவில்லை. தென்னாப்பிரிக்கா அணி நிர்ணயித்த 120 ரன்கள் இலக்கை எட்ட முடியாமல் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி தோற்றது.

