வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (11:43 IST)

கே.எல்.ராகுல் அபார சதம்.. மே.இ.தீவுகள் பந்துவீச்சாளர்களை அடித்து நொறுக்கும் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்..!

கே.எல்.ராகுல் அபார சதம்.. மே.இ.தீவுகள் பந்துவீச்சாளர்களை அடித்து நொறுக்கும் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்..!
இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையில் நடந்து வரும் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி, மேற்கிந்தியத் தீவு பந்துவீச்சாளர்களை அடித்து நொறுக்கி அபாரமாக ரன்களை குவித்து வருகிறது.
 
முன்னதாக, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் வெறும் 162 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த நிலையில், இந்திய அணி தற்போது முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருகிறது.
 
தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஜெயஸ்வால் 36 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்த நிலையில், இன்னொரு தொடக்க ஆட்டக்காரரான கே.எல். ராகுல் அபாரமாக விளையாடிச் சதம் அடித்துள்ளார். அவர் 192 பந்துகளில் 100 ரன்கள் எடுத்துள்ளார் என்பதும், இதில் 12 பவுண்டரிகள் அடங்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
அதேபோல், கேப்டன் கில் 50 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். தற்போது துருவ் 14 ரன்களுடனும், கே.எல். ராகுல் 100 ரன்களுடனும் விளையாடி வருகின்றனர்.
 
இந்திய அணி சற்றுமுன் வரை 67 ஓவர்களில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு 218 ரன்கள் எடுத்துள்ளது என்பதும், தற்போது முதல் இன்னிங்ஸில் 56 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
“நீ 15 முறை டக் அவுட் ஆனாலும் வாய்ப்புத் தருவேன்..” கேப்டன் குறித்து அபிஷேக் நெகிழ்ச்சி!

“நீ 15 முறை டக் அவுட் ஆனாலும் வாய்ப்புத் தருவேன்..” கேப்டன் குறித்து அபிஷேக் நெகிழ்ச்சி!இந்திய அணியின் இளம் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரராக கடந்த சில மாதங்களாக உருவாகி வருகிறார் அபிஷேக் ஷர்மா. முதல் பந்தில் இருந்தே முதலே பவுண்டரிகளை அடிக்கும் ஒரு அதிரடி பேட்ஸ்மேனாக உருவாகி வருகிறார் இளம் வீரரான அபிஷேக் ஷர்மா. ஐபில் மூலம் கவனம் ஈர்த்த அபிஷேக் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்து தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார்.

கே.எல்.ராகுல் அரைசதம்.. வாய்ப்பை பயன்படுத்தாத சாய் சுதர்சன்..இந்தியாவின் ஸ்கோர் என்ன?

கே.எல்.ராகுல் அரைசதம்.. வாய்ப்பை பயன்படுத்தாத சாய் சுதர்சன்..இந்தியாவின் ஸ்கோர் என்ன?இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில், மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 162 ரன்கள் எடுத்தது.

DSP சிராஜ் அபாரம்… 162 ரன்களுக்கு சுருண்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ்!

DSP சிராஜ் அபாரம்… 162 ரன்களுக்கு சுருண்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ்!இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி இன்று குஜராத்தின் அகமதாபாத் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட் செய்ய தேர்வு செய்தது.

இந்திய அணி அபார பந்துவீச்சு.. 9 விக்கெட்டுக்களை இழந்து திணறும் மேற்கிந்திய தீவுகள்..!

இந்திய அணி அபார பந்துவீச்சு.. 9 விக்கெட்டுக்களை இழந்து திணறும் மேற்கிந்திய தீவுகள்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று அகமதாபாத்தில் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் அபாரமான பந்துவீச்சு காரணமாக, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி முதல் நாள் ஆட்டத்தில் தடுமாறி வருகிறது.

ஆசிய கோப்பையை ஒப்படைத்த மோஷின் நக்வி! ஆனால் இந்திய அணியிடம் ஒப்படைக்காததால் சர்ச்சை..!

ஆசிய கோப்பையை ஒப்படைத்த மோஷின் நக்வி! ஆனால் இந்திய அணியிடம் ஒப்படைக்காததால் சர்ச்சை..!ஆசியக் கோப்பை போட்டியில் வென்ற இந்திய அணிக்கு கோப்பையை வழங்குவதில் ஏற்பட்ட சர்ச்சையை தொடர்ந்து, பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சரும், ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவருமான மோஷின் நக்வி, அந்தக் கோப்பையை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.

