  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. Kieron Pollard Refuses to Play for Joburg Super Kings in SA20, Confirms CSK CEO Kasi Viswanathan
Written By SIVA SIVA

ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது.. பொல்லார்ட் கூறியதை உறுதி செய்த சிஎஸ்கே சி.இ.ஓ

கீரன்பொல்லார்ட்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (13:06 IST)
google-news
தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள வரவிருக்கும் SA20 லீக் தொடரில், ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது என்று மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் கீரன் பொல்லார்ட் அணி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்தத் தகவலை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி காசி விஸ்வநாதன் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.   சமீபத்தில் நடைபெற்ற SA20 தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலத்தில் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கீரன் பொல்லார்ட்டை விலைக்கு எடுத்திருந்தது. 
 
இருப்பினும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகவும் பல்வேறு டி20 லீக் தொடர்களில் மும்பை இந்தியன்ஸ் சார்ந்த அணிகளுக்காகவும் விளையாடி வரும் பொல்லார்ட், சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகத்திற்காக விளையாட மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.   
 
ஐபிஎல் தொடரில் நீண்ட காலமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முக்கிய அடையாளமாக திகழ்ந்த பொல்லார்ட், தனது பழைய அணி நிர்வாகத்துடனான பிணைப்பு காரணமாகவே எதிரணியான சூப்பர் கிங்ஸ் பிராஞ்சைசி அணிக்காக விளையாடுவதை தவிர்த்துள்ளார் எனக்கூறப்படுகிறது. 
 
பொல்லார்ட்டின் இந்த முடிவு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியிலும், குறிப்பாக எம்.ஐ மற்றும் சி.எஸ்.கே ஆதரவாளர்கள் மத்தியிலும் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஐபிஎல் 2027 தொடரில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவாரா? மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகே முடிவு!

ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது.. பொல்லார்ட் கூறியதை உறுதி செய்த சிஎஸ்கே சி.இ.ஓ

ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது.. பொல்லார்ட் கூறியதை உறுதி செய்த சிஎஸ்கே சி.இ.ஓதென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள வரவிருக்கும் SA20 லீக் தொடரில், ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது என்று மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் கீரன் பொல்லார்ட் அணி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் 2027 தொடரில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவாரா? மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகே முடிவு!

ஐபிஎல் 2027 தொடரில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவாரா? மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகே முடிவு!சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான எம்.எஸ். தோனி, ஐபிஎல் 2027 தொடரில் விளையாடுவது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை. அடுத்த சீசனுக்கு முன்பாகத் தனது உடல் தகுதி மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை முடிவுகளைப் பொறுத்தே களமிறங்குவது குறித்துத் தீர்மானிக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி: சரிவை சந்திக்கும் ஜிம்பாப்வே அணி!

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி: சரிவை சந்திக்கும் ஜிம்பாப்வே அணி!வடோதராவில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ஜிம்பாப்வே அணி ஆரம்பத்திலேயே தடுமாறி வருகிறது. போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்து இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் அபாரமாகச் செயல்பட்டு எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனர்.

முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி ஆட்டம்.. நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய இந்தியா...

முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி ஆட்டம்.. நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய இந்தியா...நியூசிலாந்திற்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஃபாலோ ஆன ஆஸ்திரேலியா.. தெ.ஆ. அணி சாதனை..

உலக கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஃபாலோ ஆன ஆஸ்திரேலியா.. தெ.ஆ. அணி சாதனை..ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் நான்காம் நாளில் தென் ஆப்பிரிக்கப் பந்துவீச்சாளர்கள் மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்சில் வெறும் 99 ரன்களுக்கு சுருண்டது.