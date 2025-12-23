கேப்டன் ஆகிறாரா ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்? இன்று வெளியாகும் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!
மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் 2025-ஆம் ஆண்டு சீசன் வரும் ஜனவரி 9இல் தொடங்க உள்ளது. இந்த நிலையில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதுவரை அணியை வழிநடத்திய மெக் லேனிங் வெளியேறியுள்ளதால், அந்த இடத்திற்கு இந்திய வீராங்கனை ஒருவரை நியமிக்க நிர்வாகம் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் வெளியிட்ட சமீபத்திய வீடியோவில், இன்று மாலை 6 மணிக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஜெமிமாவை கேப்டனாக அறிவிக்கும் செய்தியாக இருக்கலாம் என ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்.
25 வயதான ஜெமிமா, கடந்த மூன்று சீசன்களாக டெல்லி அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடி 507 ரன்களை குவித்துள்ளார். தென்னாப்பிரிக்க கேப்டன் லாரா வோல்வர்ட் அணியில் இருந்தாலும், இந்திய சூழலை நன்கு அறிந்த ஜெமிமாவுக்கே தலைமை பொறுப்பு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
இந்திய அணி உலகக் கோப்பை வெல்ல முக்கிய பங்காற்றிய அவருக்கு, இந்த புதிய பொறுப்பு ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமையும்.
Edited by Siva