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Written By SIVA SIVA

அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் இஷான் கிஷான்.. இதற்கு முன் யார் யார்?

இஷான் கிஷன் சாதனை
Written By: SIVA
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (08:46 IST)
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இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி இடையிலான டி20 தொடரின் இரண்டாவது போட்டியில்,  மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. அக்டோபர் 9 அன்று ராஞ்சியில் உள்ள மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 249 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் சஞ்சு சாம்சன் 82 ரன்களும், இஷான் கிஷன் 22 பந்துகளில் 43 ரன்களும் குவித்தனர்.
 
இந்தப் போட்டியில் இரண்டு சிக்ஸர்களை விளாசியதன் மூலம், இஷான் கிஷன் 2026-ஆம் ஆண்டில் டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் 51 சிக்ஸர்களைப் பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் ஒரு ஆண்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
 
250 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி, அதன் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் அடித்த அதிரடி சதத்தின் உதவியுடன் இலக்கை வெற்றிகரமாக எட்டியது. இதனால் 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டி20 தொடர் தற்போது 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது. தொடரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி அக்டோபர் 11 அன்று இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கர் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
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