ரிங்கு சிங் தான் கேப்டனுக்கு சரியான நபர்... கே.கே.ஆர் அணிக்கு அறிவுரை சொன்ன இர்பான் பதான்...
2027 ஐபிஎல் ஏலத்திற்கு முன்னதாக அஜிங்க்யா ரஹானே ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு புதிய கேப்டனைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், கேகேஆர் அணியை வழிநடத்த ரிங்கு சிங்கே மிகச்சிறந்த தேர்வாக இருப்பார் என முன்னாள் இந்திய வீரர் இர்பான் பதான் தெரிவித்துள்ளார்.
2018-ஆம் ஆண்டு முதல் கொல்கத்தா அணியுடன் பயணித்து வரும் ரிங்கு சிங், அணியின் நம்பிக்கைக்குரிய வீரராக உயர்ந்துள்ளார். தற்போதைய அணியில் தலைமை பண்பு கொண்ட வீரர்கள் குறைவாக உள்ளதால், ஏற்கெனவே அணியுடன் நீண்ட காலம் இணைந்திருக்கும் ரிங்கு சிங்கிற்கே நிர்வாகம் முன்னுரிமை அளிக்கும் என இர்பான் பதான் கணித்துள்ளார்.
அதேசமயம், ஏலத்தில் ஒரு வெளிநாட்டு கேப்டனை வாங்க நினைத்தால், சமீபத்தில் இந்திய தொடரில் இரண்டு சதங்களுடன் அசத்திய வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஷாய் ஹோப் மற்றொரு சிறந்த மாற்றாக இருப்பார் என்றும் பதான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த இரண்டு சீசன்களாக (2025, 2026) பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறாமல் தடுமாறிய கேகேஆர் அணி, ரஹானே உள்ளிட்ட 12 வீரர்களை விடுவித்து, 41.65 கோடி ரூபாய் கையிருப்புடன் 2027 ஏலத்தை எதிர்கொள்ளத் தயாராகியுள்ளது.