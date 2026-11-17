தோனியை சிஎஸ்கே விடுவிக்குமா? பயிற்சியாளராக மாறுகிறாரா? முடிவெடுக்க இன்று கடைசி நாள்...
2027-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருக்கான வீரர்கள் தக்கவைப்பு மற்றும் விடுவிப்பு பட்டியலை வெளியிடுவதற்கான இறுதி நாள் இன்று என்பதால், அனைத்து அணிகளும் தங்களது இறுதிக்கட்ட வியூகங்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறவுள்ள மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக, பல அதிரடி டிரேடிங் மாற்றங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. குறிப்பாக, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் இருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷல் படேல், தனது ஊதியத்தை குறைத்துகொண்டு 4 கோடி ரூபாய்க்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளதை ஐபிஎல் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
மறுபுறம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் எம்.எஸ். தோனியின் எதிர்காலம் குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. தோனி வீரராகத் தொடர்வாரா அல்லது பயிற்சியாளர்/ஆலோசகர் பொறுப்பை ஏற்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவும் வேளையில், சிஎஸ்கே அணி ஷிவம் துபேவை தக்கவைக்க முடிவு செய்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதேபோல், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அர்ஷ்தீப் சிங்கை இணைத்துள்ள நிலையில், தீபக் சாஹரை விடுவிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
மேலும், சர்வதேச போட்டிகளின் பணிச்சுமை காரணமாக டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் பாட் கம்மின்ஸ் ஆகியோர் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலக வாய்ப்புள்ளதாகவும், சாம் கரண் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் இணையவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அஜிங்க்யா ரஹானே ஓய்வு பெற்றதால் கொல்கத்தா அணி புதிய கேப்டனைத் தேடி வருகிறது.