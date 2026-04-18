சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 18 ஏப்ரல் 2026 (18:48 IST)

விராட் கோலியின் அபார கேட்ச்: கே.எல்.ராகுல் அவுட்.. எழுந்து நின்று கைதட்டிய அனுஷ்கா சர்மா...!

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று நடைபெற்று வரும் ஆர்சிபி மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், விராட் கோலி பிடித்த ஒரு அற்புதமான கேட்ச் போட்டியின் போக்கையே மாற்றியுள்ளது. டெல்லி அணியின் கேப்டன் கே.எல்.ராகுல் 57 ரன்கள் எடுத்து அபாரமாக விளையாடிக்கொண்டிருந்த போது, குருணால் பாண்டியா வீசிய பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்ட முயன்றார்.
 
அப்போது மின்னல் வேகத்தில் ஓடி வந்த விராட் கோலி, ஒரு கடினமான கேட்ச்சை மிக லாவகமாக பிடித்து ராகுலை வெளியேற்றினார். ராகுல் ஆட்டமிழந்ததும் ஒட்டுமொத்த சின்னசாமி மைதானமும் கொண்டாட்டத்தில் மூழ்கியது. கேலரியில் இருந்த கோலியின் மனைவி அனுஷ்கா சர்மா, எழுந்து நின்று கைதட்டி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். 176 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடிக்கொண்டிருந்த டெல்லி அணி தற்போது 13 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுக்களை இழந்து 115 ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது.
 
முன்னதாக, முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆர்சிபி அணி, பில் சால்ட்டின் அதிரடி அரைசதத்தால் (63 ரன்கள்) 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 175 ரன்கள் எடுத்தது. டெல்லி தரப்பில் அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ் மற்றும் லுங்கி என்கிடி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். தற்போது முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ள டெல்லி அணி, இக்கட்டான நிலையில் வெற்றியை நோக்கி போராடி வருகிறது.
 
Edited by Siva

விராத் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகுவார்களா? முன்னாள் வீரரின் முக்கிய கருத்து..!

விராத் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகுவார்களா? முன்னாள் வீரரின் முக்கிய கருத்து..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜாம்பவான்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோரின் தேசப்பற்றை பாராட்டி, முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முனாஃப் படேல் முக்கியமான கருத்து ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஒரு ரன்னை மிஸ் செய்த விராத் கோஹ்லி.. ஏமாற்றம் அடைந்த அனுஷ்கா சர்மா..!

ஒரு ரன்னை மிஸ் செய்த விராத் கோஹ்லி.. ஏமாற்றம் அடைந்த அனுஷ்கா சர்மா..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

மும்பை அணியில் இனி ரோஹித் சர்மா இல்லையா? என்ன நடந்தது?

மும்பை அணியில் இனி ரோஹித் சர்மா இல்லையா? என்ன நடந்தது?ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக, அதன் நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சிஎஸ்கே அதிரடி வெற்றி: சொந்த மண்ணில் கேகேஆர் அணியை வீழ்த்தியது சென்னை!

சிஎஸ்கே அதிரடி வெற்றி: சொந்த மண்ணில் கேகேஆர் அணியை வீழ்த்தியது சென்னை!சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026-ன் 22-வது லீக் போட்டியில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அபார வெற்றி பெற்றது.

மீண்டும் ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. பெங்களூரை பந்தாடிய ராஜஸ்தான்..!

மீண்டும் ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. பெங்களூரை பந்தாடிய ராஜஸ்தான்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 16-வது லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com