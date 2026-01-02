வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. விமர்சனம்
Written By
Last Modified: வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (16:10 IST)

வங்கதேச வீரர் ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாட அனுமதி இல்லையா? பிசிசிஐ கூறுவது என்ன?

வங்கதேச வீரர் ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாட அனுமதி இல்லையா? பிசிசிஐ கூறுவது என்ன?
2026 ஐபிஎல் தொடரில் வங்கதேச வீரர் முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் பங்கேற்பது குறித்து எழுந்துள்ள சர்ச்சைகளுக்கு பதிலளிக்க இந்தியக் கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மறுத்துவிட்டது. 
 
கடந்த மாதம் நடைபெற்ற ஏலத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இவரை 9.20 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்தது. வங்கதேசத்தில் நிலவும் அரசியல் சூழல் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வன்முறைகளை காரணங்காட்டி, அந்நாட்டு வீரர்களை விளையாட அனுமதிக்க கூடாது என சில தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து பேசிய பிசிசிஐ வட்டாரங்கள், வங்கதேச வீரர்களை தடுக்க மத்திய அரசிடமிருந்து இதுவரை எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவும் வரவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளன. 
 
முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட வங்கதேச வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ள நிலையில், இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். 
 
மத்திய அரசின் வெளியுறவுத் துறை எடுக்கும் இறுதி முடிவை பொறுத்தே, இந்த ஐபிஎல் தொடரில் முஸ்தபிசுர் ரஹ்மானின் பங்கேற்பு உறுதி செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

80ஸ் நடிகர்களின் காதல் கதைகள்.. ரஜினி முதல் ராமராஜன் வரை இத்தனை லவ் ஸ்டோரியா?

80ஸ் நடிகர்களின் காதல் கதைகள்.. ரஜினி முதல் ராமராஜன் வரை இத்தனை லவ் ஸ்டோரியா?காதல் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா என்பது போல் இன்றைய சூழ் நிலை மாறி விட்டது.

தன்னடக்கத்துடன் இருங்கள்; காடு உங்களுக்கான சரியான இடத்தை காட்டும்.. ரிமா கல்லிங்கள் புத்தாண்டு தத்துவம்..!

தன்னடக்கத்துடன் இருங்கள்; காடு உங்களுக்கான சரியான இடத்தை காட்டும்.. ரிமா கல்லிங்கள் புத்தாண்டு தத்துவம்..!மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான ரிமா கல்லிங்கள், 2026 புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஒரு ஆழமான வாழ்க்கை தத்துவத்தை தனது ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. சாதனை படைக்குமா?

விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. சாதனை படைக்குமா?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

ஜனவரி 1 முதல் புதிய பதிவில் 'துரந்தர்' ரிலீஸ்.. அரசியல் அழுத்தம் காரணமா?

ஜனவரி 1 முதல் புதிய பதிவில் 'துரந்தர்' ரிலீஸ்.. அரசியல் அழுத்தம் காரணமா?ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்து வரும் 'துரந்தர்' திரைப்படத்தில், பலோச் சமூகம் குறித்த சர்ச்சைக்குரிய வசனங்கள் நீக்கப்பட்டு, புதிய பதிப்பு திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

‘ஜனநாயகன்’ டிரெய்லர் லேட்டாவதற்கு இதுதான் காரணமா? வெளியான அப்டேட்

‘ஜனநாயகன்’ டிரெய்லர் லேட்டாவதற்கு இதுதான் காரணமா? வெளியான அப்டேட்விஜய் நடிப்பில் எச் வினோத் இயக்கத்தில் தயாராகி இருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்தப் படத்தை கே வி என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்திருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com