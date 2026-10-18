ஐபிஎல் 2027 தொடர்... வீரர்கள் ஏலம் தேதி குறித்த தகவல்.. கோவாவில் நடைபெறுகிறதா?
வரவிருக்கும் ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கான வீரர்களின் ஏலம் வருகிற டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி கோவாவில் உள்ள ஐடிசி கிராண்ட் நட்சத்திர ஓட்டலில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பிசிசிஐ தளவாடக் குழு தரப்பிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்தி மூலமாக இந்த தகவல் வெளிவந்துள்ள நிலையில், ஏலத்திற்கு முந்தைய முறையான விளக்க கூட்டம் டிசம்பர் 15-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், அணிகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் முதன்மை செயல் அதிகாரிகளுக்கும் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் வரவில்லை.
அதே நாளில் பெங்களூரில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் போட்டி திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால், அட்டவணையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த திணிப்பு கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும், அணிகள் தங்களது பயண ஏற்பாடுகளையும் முன்பதிவுகளையும் முன்கூட்டியே திட்டமிட இந்த வாட்ஸ்அப் தகவல் உதவியாக இருக்கும் என்பதால், ஐபிஎல் உரிமையாளர்கள் கோவா செல்வதற்கான ஆயத்த பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.