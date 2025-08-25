திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (10:10 IST)

42 பந்துகளில் சதமடித்த சஞ்சு சாம்சன்.. ஆசிய கோப்பையிலும் அசத்துவாரா?

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன், ஆசிய கோப்பை 2025 தொடருக்கு தயாராகி வரும் நிலையில் கேரளா கிரிக்கெட் லீக்  போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி 42 பந்துகளில் சதம் அடித்துள்ளார். இதேபோல் அவர் ஆசிய கோப்பையிலும் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
கிரீன்ஃபீல்ட் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், சாம்சன் தொடக்கம் முதலே ஆக்ரோஷமாக விளையாடினார். வெறும் 16 பந்துகளில் ஒன்பது பவுண்டரிகள் மற்றும் இரண்டு சிக்ஸர்கள் அடித்து அரை சதம் கடந்தார். சதத்தை நெருங்கியபோது மட்டும் சற்று நிதானமாக ஆடிய அவர், 14-வது ஓவரில் 42 பந்துகளில் சதம் அடித்து தனது அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார். 
 
சஞ்சு சாம்சன், வரவிருக்கும் ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார். அணியில் அபிஷேக் ஷர்மா மற்றும் சுப்மன் கில் ஆகிய மேலும் இரண்டு தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் உள்ளனர். இது குறித்துபேசிய இந்திய அணியின் தலைமைத் தேர்வாளர் அஜித் அகர்கர், "அபிஷேக் ஷர்மாவுடன் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் கில் இருவருமே சிறந்த தொடக்க வாய்ப்புகள்" என்று தெரிவித்தார். 
 
Edited by Mahendran

3வது ஒருநாள் போட்டி.. 276 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி.. தெ.ஆ. பரிதாபம்..!

3வது ஒருநாள் போட்டி.. 276 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி.. தெ.ஆ. பரிதாபம்..!ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே நடந்த மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி 276 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா அணி, ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடியது. அணியின் முதல் மூன்று பேட்ஸ்மேன்களான டிராவிஸ் ஹெட் 142 ரன்களும், மிட்செல் மார்ஷ் 100 ரன்களும், கேமரூன் கிரீன் 118 ரன்களும் குவித்து சாதனை படைத்தனர். இதன் மூலம், ஆஸ்திரேலிய அணி 50 ஓவர்களில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு 431 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது.

ஒருநாள் போட்டி: முதல் 3 பேட்ஸ்மேன்கள் சதம்.. 431 ரன்கள் குவித்த ஆஸ்திரேலியா.. 93/4 என திணறும் தென்னாப்பிரிக்கா..!

ஒருநாள் போட்டி: முதல் 3 பேட்ஸ்மேன்கள் சதம்.. 431 ரன்கள் குவித்த ஆஸ்திரேலியா.. 93/4 என திணறும் தென்னாப்பிரிக்கா..!ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்று வரும் மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், ஆஸ்திரேலியா அணி பேட்டிங்கில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு.. டிராவிடை அடுத்து ‘புதிய சுவர்’ என போற்றப்பட்ட புஜாரா அறிவிப்பு..!

கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு.. டிராவிடை அடுத்து ‘புதிய சுவர்’ என போற்றப்பட்ட புஜாரா அறிவிப்பு..!இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் 'புதிய சுவர்' எனப் போற்றப்பட்ட முன்னணி வீரர் சேதேஷ்வர் புஜாரா, அனைத்து விதமான கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் தனது ஓய்வு முடிவை அறிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் 2025: களமிறங்கும் இளம் ஜாம்பவான்கள்! - வெற்றி யாருக்கு?

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் 2025: களமிறங்கும் இளம் ஜாம்பவான்கள்! - வெற்றி யாருக்கு?இந்த ஆண்டின் கடைசி க்ராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் இன்று தொடங்குகிறது.

இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் விலகுகிறது ட்ரீம் 11! ஆசிய கோப்பைக்கு என்ன ஜெர்ஸி?

இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் விலகுகிறது ட்ரீம் 11! ஆசிய கோப்பைக்கு என்ன ஜெர்ஸி?இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சராக இருந்த ட்ரீம்11 நிறுவனம், தனது ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலக முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆசிய கோப்பை தொடர் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்த திடீர் விலகல் பிசிசிஐ-க்கு புதிய சவாலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com