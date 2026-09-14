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Written By SIVA SIVA

பாகிஸ்தான் அமைச்சர் கையால் கோப்பையை வாங்க மறுத்த இந்திய மகளிர் அணி.. ஆசிய கோப்பை மைதானத்தில் பரபரப்பு..

ஆசியக் கோப்பை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (06:59 IST)
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ஆசியக் கோப்பையை வென்ற இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி, ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் தலைவரும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவருமான மோசின் நக்வி கையால் வெற்றிக் கோப்பையைப் பெற மறுத்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது முழுக்க முழுக்க இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின்  திட்டமிட்ட உறுதியான நிலைப்பாடு என அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் அமோல் மஜூம்தார் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
மாறாக, இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்த இலங்கை அணி, தனது பதக்கங்களையும் பரிசுத் தொகையையும் மோசின் நக்வியிடமிருந்தே பெற்றுக்கொண்டது. கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆடவர் ஆசியக் கோப்பையின் போதும் இதே போன்றதொரு புறக்கணிப்பு அரங்கேறியது குறிப்பிடத்தக்கது. பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலும், அதற்குப் பதிலடியாக இந்தியப் பாதுகாப்புப் படையினர் மேற்கொண்ட ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நடவடிக்கையும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான ராஜீய உறவுகளில் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.
 
இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவிவரும் இந்தப் பதற்றமான சூழலும், எல்லையில் தொடரும் பயங்கரவாதச் செயல்பாடுகளுக்கு எதிரான இந்தியாவின் கடுமையான நிலைப்பாட்டும்தான் விளையாட்டுத் தளங்களிலும் எதிரொலித்து வருகின்றன. பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் கையில் கோப்பையைப் பெற மாட்டோம் என்ற இந்தியாவின் இந்த அதிரடி முடிவு, நாட்டின் இறையாண்மைக்கு எதிரான விஷயங்களில் எப்போதுமே சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டோம் என்ற அரசியல் மற்றும் தேசிய அளவிலான தெளிவான செய்தியை மீண்டும் ஒருமுறை உலகிற்கு உரக்கச் சொல்லியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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