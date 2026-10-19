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Written By SIVA SIVA

ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20 தொடர்.. கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனாவின் முதல் வெற்றி..

இந்திய மகளிர் அணி
Written By: SIVA
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (04:40 IST)
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ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச மைதானத்தில் இந்தியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி அக்டோபர் 18 அன்று நடைபெற்றது. 
 
இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி, இந்திய வீராங்கனைகளின் பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் 20 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 102 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. 
 
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சிப்போ முஜேரி-திரிபானோ 34 ரன்களும், கேப்டன் ஜோசபின் என்கோமோ 27 ரன்களும் எடுத்தனர். இந்தியத் தரப்பில் நிகி பிரசாத் 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
 
103 ரன்கள் என்ற எளிதான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா ஜோடி அதிரடியாக விளையாடியது. ஷஃபாலி வர்மா 25 பந்துகளில் 55 ரன்களும், ஸ்மிருதி மந்தனா 25 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 47 ரன்களும் விளாசினர். இதனால் இந்திய அணி 8.5 ஓவர்களிலேயே 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 103 ரன்கள் எடுத்து 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. 
 
இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரைக் கைப்பற்றியதுடன், கேப்டனாக தனது முதல் தொடரை வென்ற மகிழ்ச்சியை ஸ்மிருதி மந்தனா வெளிப்படுத்தினார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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