சனி, 27 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (09:55 IST)

3வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி.. தொடரை இழந்த இலங்கை வாஷ் அவுட் ஆகுமா?

3வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி.. தொடரை இழந்த இலங்கை வாஷ் அவுட் ஆகுமா?
இலங்கை அணிக்கு எதிரான மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய அணி அபாரமாக கைப்பற்றியுள்ளது. ஏற்கனவே இரண்டு போட்டிகளில் வென்றிருந்த நிலையில், நேற்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற மூன்றாவது போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை உறுதி செய்தது. 
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை மகளிர் அணி, இந்திய வீராங்கனைகளின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறியது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 112 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
 
113 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணியில், தொடக்க வீராங்கனை சஃபாலி வர்மா அதிரடியாக விளையாடினார். அவர் 42 பந்துகளில் 11 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்களுடன் 79 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். 
 
இந்திய அணி 13.2 ஓவர்களிலேயே 115 ரன்கள் எடுத்து 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்திய தரப்பில் சிறப்பாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளை சாய்த்த ரேணுகா சிங் ஆட்டநாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 4-வது போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது.
 
Edited by Mahendran

ரூ.7 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு இல்லையா? கும்ளே கருத்தால் சர்ச்சை

ரூ.7 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு இல்லையா? கும்ளே கருத்தால் சர்ச்சைஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஆல்ரவுண்டர் வெங்கடேஷ் ஐயர் தொடக்கத்திலேயே இடம் பெறுவது கடினம் என்று இந்திய ஜாம்பவான் அனில் கும்ப்ளே தெரிவித்துள்ளார்.

13 பந்துகளில் 38 ரன்கள்.. அதில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள், சிக்சர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ருத்ராஜ்..!

13 பந்துகளில் 38 ரன்கள்.. அதில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள், சிக்சர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ருத்ராஜ்..!விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், மகாராஷ்டிரா அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் ஒருமுறை தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

152 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆன ஆஸ்திரேலியா.. ஆனால் இங்கிலாந்தை 110 ரன்களுக்கு சுருட்டி சாதனை..!

152 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆன ஆஸ்திரேலியா.. ஆனால் இங்கிலாந்தை 110 ரன்களுக்கு சுருட்டி சாதனை..!மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கிய இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கிடையிலான வரலாற்று சிறப்புமிக்க 4வது ஆசஸ் டெஸ்ட் போட்டி கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோல்டன் டக் அவுட் ஆன ரோஹித் சர்மா.. 77 ரன்கள் குவித்து அசத்திய விராத் கோலி.. ஒரே நாளில் நடந்த சம்பவம்..!

கோல்டன் டக் அவுட் ஆன ரோஹித் சர்மா.. 77 ரன்கள் குவித்து அசத்திய விராத் கோலி.. ஒரே நாளில் நடந்த சம்பவம்..!பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற குஜராத் அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை போட்டியில், டெல்லி அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 77 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். ஆந்திராவுக்கு எதிரான முந்தைய போட்டியில் சதம் அடித்திருந்த கோலி, இப்போட்டியிலும் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 77 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

பும்ராவும், ரிஷப் பந்த்தும் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டார்கள்.. டெம்பா பவுமா பேட்டி..!

பும்ராவும், ரிஷப் பந்த்தும் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டார்கள்.. டெம்பா பவுமா பேட்டி..!தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா, இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் போது மைதானத்தில் ஏற்பட்ட கசப்பான சம்பவங்கள் குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com