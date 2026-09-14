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Written By SIVA SIVA

மகளிர் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர்.. 8 முறையாக இந்திய அணி சாம்பியன்..

ஆசியக் கோப்பை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (06:55 IST)
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மகளிருக்கான 10-வது ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் இலங்கையை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் அணி 8-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.
 
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனைகளான ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா ஜோடி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. முதல் விக்கெட்டுக்கு இந்த இணை 129 ரன்கள் குவித்தது. ஷஃபாலி வர்மா 68 ரன்களும், ஸ்மிருதி மந்தனா 59 ரன்களும் விளாசினர். நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 183 ரன்கள் குவித்தது.
 
இதையடுத்து 184 ரன்கள் இலக்குடன் களமிறங்கிய இலங்கை அணியால் இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்களின் தாக்குதலைச் சமாளிக்க முடியவில்லை. கேப்டன் சமரி அத்தபட்டு அதிகபட்சமாக 36 ரன்கள் சேர்த்தார். மற்ற வீராங்கனைகள் நிலைத்து நிற்கத் தவறியதால், இலங்கை அணி 20 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 111 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. 
 
இந்தியத் தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய ஸ்ரீசரணி 4 விக்கெட்டுகளையும், தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டனர். இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி ஆசிய கோப்பையை மீண்டும் தன்வசப்படுத்தி வரலாற்றுச் சாதனை புரிந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
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