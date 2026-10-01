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  4. India Wins 2nd ODI Against West Indies as Shubman Gill Hits Sensational Double Century
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 1 October 2026 (08:41 IST)

406 ரன்கள் இலக்கு.. அசால்ட்டாக அடித்து ஜெயித்த இந்திய அணி.. சுப்மன் கில் இரட்டை சதம்..

இந்திய கிரிக்கெட் அணி
Written By: SIVA
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (08:41 IST)
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குவஹாத்தியில் நடைபெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
 
டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்த இந்திய அணிக்கு எதிராக, வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ஜான் கேம்ப்பெல் (101) மற்றும் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் (104) இருவருமே அதிரடியாகச் சதம் விளாசினர். இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 405 ரன்கள் என்ற மெகா இலக்கை நிர்ணயித்தது. இந்தியத் தரப்பில் குல்தீப், ஜடேஜா மற்றும் பிரார் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
 
406 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கிப் களமிறங்கிய இந்திய அணியில், கேப்டன் சுப்மன் கில் மற்றும் ரோகித் சர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கம் அமைத்துக் கொடுத்தது. ரோகித் சர்மா 75 பந்துகளில் 101 ரன்கள் (6 சிக்ஸர்கள், 10 பவுண்டரிகள்) எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் அபாரமாக ஆடிய கில், 133 பந்துகளில் 223 ரன்கள் குவித்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 31 ரன்கள் சேர்க்க, இந்தியா 43.3 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 406 ரன்கள் எடுத்து பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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