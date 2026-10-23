இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி: சரிவை சந்திக்கும் ஜிம்பாப்வே அணி!
வடோதராவில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ஜிம்பாப்வே அணி ஆரம்பத்திலேயே தடுமாறி வருகிறது. போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்து இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் அபாரமாகச் செயல்பட்டு எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனர்.
இப்போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி 17 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 63 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரீ சரணிஅடுத்தடுத்து இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஜிம்பாப்வே அணிக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை அளித்தார். அவர் தற்போதைய பேட்டிங் வீராங்கனைகளான சிபோ முஜெரி-திரிபானோ மற்றும் மொடஸ்டெர் முப்விக்சு ஆகியோரின் முக்கியமான விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீளவிடாமல் தடுத்துள்ளார்.
தற்போது ஷார்னே மேயர்ஸ் மற்றும் பெலோவ்ட் பிசா ஆகியோர் களத்தில் நின்று அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்த போராடி வருகின்றனர். இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுத் தாக்குதலைச் சமாளித்து ஜிம்பாப்வே அணி மீண்டு வருமா அல்லது இந்திய அணி தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்துமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.