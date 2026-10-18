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  4. India vs West Indies 5th T20I Ended in No Result Due to Rain; Series Drawn 2-2
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 18 October 2026 (12:32 IST)

மழையால் நின்று போன 5வது டி20 போட்டி போட்டி.. மே.இ.தீவு கேப்டனுக்கு தொடர் நாயகன் விருது..

இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (12:32 IST)
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பெங்களூரு எம். சின்னசுவாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டு 'முடிவில்லை'  என அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்படி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் 2-2 என்ற கணக்கில் சமனில் முடிவடைந்தது.
 
போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. மழை காரணமாகப் போட்டி 9 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 7.4 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 118 ரன்கள் குவித்திருந்த போது மீண்டும் மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் (30) மற்றும் நமன் தீர் (24*) அதிரடியாக விளையாடி ரன்களைச் சேர்த்தனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஷமர் ஸ்பிரிங்கர் மற்றும் கீமோ பால் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
 
மீண்டும் மழை தொடர்ந்து பெய்ததால் ஆட்டத்தை மேல்கொண்டு தொடர முடியாமல் கைவிடப்பட்டது. இந்தத் தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 261 ரன்கள் குவித்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் தொடர்நாயகன் விருதை வென்றார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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