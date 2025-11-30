ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025 (13:45 IST)

இந்தியா தென்னாபிரிக்கா முதல் ஒருநாள் போட்டி.. டாஸ் வென்றது யார்? ஆடும் லெவனில் யார் யார்?

இந்தியா தென்னாபிரிக்கா முதல் ஒருநாள் போட்டி.. டாஸ் வென்றது யார்? ஆடும் லெவனில் யார் யார்?
இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று ராஞ்சி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டிக்கான டாஸ் சற்று முன் போடப்பட்ட நிலையில் தென்னாபிரிக்க அணி டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ள நிலையில் இந்திய அணி தற்போது பேட்டிங் செய்து வருகிறது. சற்றுமுன் இந்திய அணி 2 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 15 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில் இரு அணி வீரர்களின் முழு விவரங்கள் இதோ: 
 
இந்திய அணி:  யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் ஷர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், வாஷிங்டன் சுந்தர், கே.எல். ராகுல், ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா 
 
தென்னாப்பிரிக்கா அணி:  எய்டன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கெல்டன், விக்கெட் கீப்பர் குயின்டன் டி காக், மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே, டோனி டி சோர்ஸி, டெவால்ட் பிரெவிஸ், மார்கோ ஜான்சென், கார்பின் போஷ், பிரெனலன் சுப்ராயன், நாண்ட்ரே பர்கர் மற்றும் ஒட்னீல் பார்ட்மேன் 

Edited by Siva

12 பந்துகளில் அரைசதம்.. 32 பந்துகளில் சதம்.. அபிஷேக் சர்மா அதிரடி ஆட்டம்..

12 பந்துகளில் அரைசதம்.. 32 பந்துகளில் சதம்.. அபிஷேக் சர்மா அதிரடி ஆட்டம்..சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் அபிஷேக் சர்மா, பெங்கால் அணிக்கு எதிராக விளையாடியபோது அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சாதனை படைத்தார்.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 அட்டவணை வெளியீடு: முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி - மும்பை மோதல்!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 அட்டவணை வெளியீடு: முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி - மும்பை மோதல்!இந்தியாவில் ஆண்களுக்கான ஐபிஎல் தொடரை போலவே தொடங்கப்பட்ட மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் நான்காவது சீசனுக்கான போட்டி அட்டவணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஆசிய கோப்பை U-19 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு.. வைபவ் சூர்யவன்ஷி கேப்டன் இல்லையா?

ஆசிய கோப்பை U-19 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு.. வைபவ் சூர்யவன்ஷி கேப்டன் இல்லையா?துபாயில் டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. 15 பேர் கொண்ட இந்த அணிக்கு, மும்பையை சேர்ந்த 18 வயது பேட்ஸ்மேன் ஆயுஷ் மாத்ரே கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், விஹான் மல்ஹோத்ரா துணைக் கேப்டன் ஆவார்.

இந்திய மகளிர் அணியின் அடுத்த இலக்கு டி20 உலகக்கோப்பை.. இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்துடன் மோதல்..!

இந்திய மகளிர் அணியின் அடுத்த இலக்கு டி20 உலகக்கோப்பை.. இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்துடன் மோதல்..!வரலாற்று சிறப்புமிக்க மகளிர் உலகக்கோப்பை 2025 வெற்றியை தொடர்ந்து, இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி டிசம்பர் மாதத்தில் இலங்கைக்கு எதிராக ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 சர்வதேச தொடரில் விளையாடத் தயாராகியுள்ளது.

இந்திய வீரர்களுக்கு தனது இல்லத்தில் விருந்தளித்த முன்னாள் கேப்டன் தோனி!

இந்திய வீரர்களுக்கு தனது இல்லத்தில் விருந்தளித்த முன்னாள் கேப்டன் தோனி!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது பெரும் அதிர்ச்சியையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியையும் இழந்த நிலையில் இந்த தோல்வியால் வொயிட்வாஷ் ஆகியுள்ளது இந்தியா. 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்க அணி டெஸ்ட் தொடரை வென்றுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com