இந்தியா - நியூசிலாந்து 3வது ஒருநாள் போட்டி.. ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் ரத்து..
ஹாமில்டன் செடன் பார்க் மைதானத்தில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தொடர்ச்சியான மழை காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் கைவிடப்பட்டது. 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்தத் தொடரில் இந்தியா ஏற்கனவே 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
டாஸ் போடப்பட்டு இந்தியா பந்துவீச தீர்மானித்த நிலையில், திடீரென பெய்த கனமழை காரணமாக ஆட்டம் தாமதமானது. பின்னர் 40 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டு போட்டி தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டபோதும், மழை விடாமல் பெய்ததால் நடுவர்கள் ஆட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்தனர். இந்த ரத்து காரணமாக நியூசிலாந்து அணி தனது சொந்த மண்ணில் தொடர்ச்சியாக 11 ஒருநாள் தொடர்களை வென்ற சாதனையை தவறவிட்டது.
இந்த மழையால் பாதிக்கப்பட்ட ஆட்டத்தின் மூலம், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான நான்காவது போட்டி மவுண்ட் மாங்கானுிக்கு மாற்றப்படவுள்ளது. தொடரை கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய அணியும், மீண்டு எழுச்சி பெறும் குறிக்கோளுடன் நியூசிலாந்து அணியும் அடுத்த போட்டியில் களமிறங்க உள்ளன.