திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva

சதத்தை நூலிழையில் மிஸ் செய்த விராத் கோஹ்லி.. இந்தியா அபார வெற்றி..!

சதத்தை நூலிழையில் மிஸ் செய்த விராத் கோஹ்லி.. இந்தியா அபார வெற்றி..!
இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. 
 
குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 300 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் டேரில் மிட்செல் அதிகபட்சமாக 84 ரன்கள் குவித்தார். இந்திய தரப்பில் பந்துவீச்சாளர்கள் சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
 
301 ரன்கள் என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணியில், தொடக்க வீரர் ரோஹித் சர்மா 26 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த சுப்மன் கில் மற்றும் விராட் கோலி ஜோடி 118 ரன்கள் சேர்த்து அணியை வலுப்படுத்தியது. சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட விராட் கோலி 93 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ரசிகர்களுக்கு சிறு ஏமாற்றத்தை அளித்தார். 
 
இருப்பினும், இறுதியில் கே.எல். ராகுல் மற்றும் ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோரின் பொறுப்பான ஆட்டத்தால் 49 ஓவர்களில் இந்தியா இலக்கை எட்டியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
 
Edited by Siva

நியூசிலாந்து கொடுத்த 301 ரன்கள் இலக்கு.. ரோஹித் சர்மா அவுட்.. இலக்கை எட்டுமா இந்தியா..!

நியூசிலாந்து கொடுத்த 301 ரன்கள் இலக்கு.. ரோஹித் சர்மா அவுட்.. இலக்கை எட்டுமா இந்தியா..!வடோதராவில் நடைபெற்று வரும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில், 301 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடி வருகிறது.

தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய ஸ்டீவ் ஸ்மித் - பாபர் அசாம்.. ஆனால் எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட துரதிஷ்டம்..!

தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய ஸ்டீவ் ஸ்மித் - பாபர் அசாம்.. ஆனால் எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட துரதிஷ்டம்..!பிக் பேஷ் லீக் வரலாற்றில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்டீவ் ஸ்மித் மற்றும் பாபர் அசாம் ஆகிய இரு ஜாம்பவான்களின் தொடக்க ஜோடி ஆட்டம், துரதிர்ஷ்டவசமாக மழையினால் கைவிடப்பட்டது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடர்.. திடீரென விலகிய ரிஷப் பண்ட்.. என்ன காரணம்?

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடர்.. திடீரென விலகிய ரிஷப் பண்ட்.. என்ன காரணம்?நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் இன்று தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்திய அணியின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பண்ட் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து அதிரடியாக விலகியுள்ளார்.

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்.. பயிற்சியில் விராத் கோஹ்லி..!

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்.. பயிற்சியில் விராத் கோஹ்லி..!நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி வதோதராவில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

ஆஷஸ் தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் வென்ற ஆஸ்திரேலியா.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்..

ஆஷஸ் தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் வென்ற ஆஸ்திரேலியா.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்..சமீபகாலமாக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த ஆஷஸ் கிரிக்கெட் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com