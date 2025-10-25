சனி, 25 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (13:55 IST)

இந்தியாவுக்கு ஆஸ்திரேலியா கொடுத்த இலக்கு.. ஒரு விக்கெட்டை இழந்த இந்தியா..!

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்று வரும் மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா அணி 236 ரன்களுக்கு ஆட்டம் இழந்தது. 
 
இந்திய அணியில் பந்துவீசிய ரானா அபாரமாக செயல்பட்டு நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனை அடுத்து, 237 என்ற இலக்கை நோக்கி தற்போது இந்திய அணி விளையாடி வருகிறது.
 
கேப்டன் சுப்மன் கில் 24 ரன்களில் அவுட்டான நிலையில், ரோஹித் சர்மா 32 ரன்களிலும், விராட் கோலி 12 ரன்களுடனும் விளையாடி வருகின்றனர். சற்று முன் வரை இந்திய அணி 13 ஓவர்களில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 81 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இன்னும் வெற்றிக்கு 156 ரன்கள் தேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கிடையே மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா முதலில் பேட்டிங் செய்ய தேர்வு செய்த நிலையில், அந்த அணியினர் தற்போது பேட்டிங் செய்து வருகின்றனர். சற்றுமுன் வரை 46 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 236 ரன்கள் ஆஸ்திரேலியா அணி எடுத்துள்ளது.

மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் ஒரு போட்டியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை என்ற பரிதாப நிலை பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிக்கு ஏற்பட்டுள்ள்து.

பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் இந்திய அணி தங்கம் வென்ற நிலையில், அந்த அணியில் இடம் பெற்றிருந்த தமிழக வீரர்களுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை முடித்த பிறகு, வரும் அக்டோபர் 29 முதல் தொடங்கும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்கிறது.

இந்தியாவில் நடத்தப்படும் ஐபிஎல் தொடரில் பிரபலமான அணியான பெங்களூரு அணி, தற்போது விற்பனைக்கு வருவதாக முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த அணியை நிர்வகித்து வரும் டியாஜியோ குழுமம் அணி மீதான தனது முழு பங்குகளையும் விற்க தயாராகி வருகிறது.

