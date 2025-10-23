வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (13:08 IST)

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா கொடுத்த டார்கெட்.. யாருக்கு வெற்றி?

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா கொடுத்த டார்கெட்.. யாருக்கு வெற்றி?
இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையே அடிலெய்டு மைதானத்தில் நடந்துவந்த இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி 264 ரன்கள் எடுத்து, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 265 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது.
 
முன்னதாக, டாஸ் தோல்வியை தழுவிய இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோஹித் ஷர்மா அபாரமாக விளையாடி 73 ரன்கள் குவித்தார். அவருக்கு துணையாக ஷ்ரேயஸ் ஐயர் 61 ரன்கள் எடுத்தார். இருவரும் ஆட்டமிழந்த பிறகு, அக்சர் படேல் ஓரளவு நிலைத்து நின்று ஆடி 44 ரன்கள் எடுத்தார்.
 
இறுதியில், இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 264 ரன்கள் எடுத்தது. இதனை அடுத்து, 265 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் களத்தில் இறங்க உள்ளனர்.
 
இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்றால், தொடரை வென்றுவிடும் என்பதால், அவர்களை கட்டுப்படுத்த இந்திய அணி தீவிரமாக போராடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

அடுத்தடுத்து 2 போட்டிகளில் முதல்முறையாக டக்-அவுட்.. ஓய்வு பெறுகிறாரா விராத் கோஹ்லி?!

அடுத்தடுத்து 2 போட்டிகளில் முதல்முறையாக டக்-அவுட்.. ஓய்வு பெறுகிறாரா விராத் கோஹ்லி?!இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோஹ்லி தனது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக தொடர்ந்து 2 போட்டிகளில் 'டக் அவுட்' ஆகி ஆட்டமிழந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீண்டும் விராத் கோஹ்லி டக் அவுட்.. நிதானமாக விளையாடும் ரோஹித் சர்மா.. இந்தியா ஸ்கோர்..!

மீண்டும் விராத் கோஹ்லி டக் அவுட்.. நிதானமாக விளையாடும் ரோஹித் சர்மா.. இந்தியா ஸ்கோர்..!இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இதை தொடர்ந்து இந்திய அணி பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கியது.

டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா எடுத்த அதிரடி முடிவு.. தொடரை இழக்காமல் தடுக்குமா இந்தியா?

டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா எடுத்த அதிரடி முடிவு.. தொடரை இழக்காமல் தடுக்குமா இந்தியா?இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடையேயான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி இன்று தொடங்குகிறது. சற்று முன்னர் போடப்பட்ட டாஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று, முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. இதை தொடர்ந்து, இந்திய அணி இன்னும் சில நிமிடங்களில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்க உள்ளது.

அஸ்வினுக்குப் பதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணையும் தமிழக வீரர்!

அஸ்வினுக்குப் பதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணையும் தமிழக வீரர்!ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறைக் கோப்பைகள் வென்றுள்ள அணிகளில் ஒன்று சி எஸ் கே. அந்த அணி இதுவரை ஐந்து முறைக் கோப்பை வென்று அதிக ரசிகர்களைக் கொண்ட அணியாக உள்ளது. கடந்த சீசனில் அந்த அணிக்கு ருத்துராஜ் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நிலையில் காயம் காரணமாக அவர் பாதியிலேயே விலகியதால் மீண்டும் கேப்டன் பொறுப்பை தோனி ஏற்றார்.

எம்.எஸ். தோனியின் சாதனைக்கு குறி வைத்த விராட் கோலி! நாளை அந்த சாதனை நிகழுமா?

எம்.எஸ். தோனியின் சாதனைக்கு குறி வைத்த விராட் கோலி! நாளை அந்த சாதனை நிகழுமா?சர்வதேச போட்டிக்கு திரும்பிய விராட் கோலி, பெர்த்தில் நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். இந்நிலையில், அக்டோபர் 23 அன்று அதாவது நாளை அடிலெய்டு ஓவலில் நடைபெறும் இரண்டாவது போட்டியில், எம்.எஸ். தோனியின் சாதனையை முறியடிக்க அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com