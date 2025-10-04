சனி, 4 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (14:26 IST)

அகமதாபாத் டெஸ்ட்.. இந்தியா இன்னிங்ஸ் வெற்றி.. சதம் மற்றும் 4 விக்கெட் எடுத்த ஜடேஜா ஆட்டநாயகன்..!

அகமதாபாத் டெஸ்ட்.. இந்தியா இன்னிங்ஸ் வெற்றி.. சதம் மற்றும் 4 விக்கெட் எடுத்த ஜடேஜா ஆட்டநாயகன்..!
இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கிடையே அகமதாபாத்தில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, அணிக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
 
அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி தொடங்கிய இந்த டெஸ்ட் போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 162 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதை தொடர்ந்து, இந்திய அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 448 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் டிக்ளேர் செய்தது.
 
இதனை தொடர்ந்து, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கி, வெறும் 146 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம், இந்திய அணி ஒரு இன்னிங்ஸ் மற்றும் 140 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
 
இந்தியா சார்பில் மிக அபாரமாக பந்து வீசிய ரவீந்திர ஜடேஜா, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதோடு, முதல் இன்னிங்ஸில் சதமும் அடித்ததால், அவருக்கு ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
 
முதல் டெஸ்ட் போட்டி 3 நாட்கள்கூட முழுமையாக நடைபெறாத நிலையில் முடிவடைந்தது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தாலும், இந்திய அணியின் இந்த அபாரமான வெற்றி ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு திடீர் உடல்நலக்கோளாறு.. கான்பூர் மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு திடீர் உடல்நலக்கோளாறு.. கான்பூர் மருத்துவமனையில் அனுமதி..!இந்தியா 'ஏ' அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்காக கான்பூரில் முகாமிட்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய 'ஏ' அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹென்றி டார்ன்டன், உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

டிக்ளேர் செய்த இந்தியா.. 5 விக்கெட்டை இழந்து தோல்வியின் விளிம்பில் மே.இ.தீவுகள்.. இன்னிங்ஸ் வெற்றியா?

டிக்ளேர் செய்த இந்தியா.. 5 விக்கெட்டை இழந்து தோல்வியின் விளிம்பில் மே.இ.தீவுகள்.. இன்னிங்ஸ் வெற்றியா?இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி டிக்ளேர் செய்த நிலையில், மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தோல்வியின் விளிம்பில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

டெஸ்ட் போட்டிகளில் முக்கிய சாதனைகளில் தோனியை முந்திய ஜடேஜா!

டெஸ்ட் போட்டிகளில் முக்கிய சாதனைகளில் தோனியை முந்திய ஜடேஜா!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி அகமதாபாத்தில் நடந்து வருகிறது. இந்த போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். முதலில் பேட் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 162 ரன்கள் மட்டுமே சேர்த்து ஆட்டமிழந்தது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்… இந்திய அணி இன்று அறிவிப்பு?

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்… இந்திய அணி இன்று அறிவிப்பு?கிரிக்கெட் விளையாடும் அணிகளில் மிகவும் பிஸியான அணியாக உள்ளது இந்தியா. கிட்டத்தட்ட மூன்று வடிவங்களுக்கும் தனித்தனியாக அணியே இந்தியாவிடம் உள்ளது. அதனால் தொடர்ச்சியாக போட்டிகளை விளையாடி வருகிறது.

கே.எல்.ராகுல், ஜடேஜா, துருவ் அடித்த சதங்கள்.. 500ஐ நெருங்கியது இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்..!

கே.எல்.ராகுல், ஜடேஜா, துருவ் அடித்த சதங்கள்.. 500ஐ நெருங்கியது இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர்..!இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். ஏற்கனவே தொடக்க ஆட்டக்காரர் கே.எல். ராகுல் சதம் அடித்திருந்த நிலையில், தற்போது துருவ் ஜுரேல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகிய இருவரும் சதம் அடித்து அசத்தியுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com